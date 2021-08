Nowy Polsat

Zacznijmy od marki Polsatu, bo tu zmieni się najmniej. Adres strony polsat.pl nie ulegnie zmianie, jedynie wszystkie kanały telewizyjne z nazwą polsatu otrzymają nowe logotypy. Będą to więc nowe loga dla:

Polsat

Polsat 1

Polsat 2

Super Polsat

Polsat News

Polsat Film

Polsat Play

Polsat Cafe

Polsat Doku

Polsat Seriale

Polsat Rodzina

Polsat Games

Polsat Sport

Polsat Sport Extra

Polsat Sport Fight

Polsat Sport News

Polsat Sport News 2

Nowy Plus

Strona naszego operatora Plus, również nie ulega zmianie, będzie dostępna pod adresem plus.pl. Nie zmieni się też oferta, oferowane usługi oraz ceny.

Klienci korzystający do tej pory z aplikacji mobilnej na Androida i iOS - Mobilny Plus Online, od 1 września będą mogli pobrać aktualizację w mobilnych sklepach Google Play i App Store, która zmieni nazwę tej aplikacji na iPlus. Z kolei klienci korzystający w to miejsce z serwisu internetowego Plus Online, również od 1 września będą mogli korzystać z niego pod nową nazwą iPlus pod zmienionym adresem strony - iplus.pl.

Nowy Polsat Box

Od 1 września zniknie marka Cyfrowy Polsat, zastąpi ją nowa - Polsat Box, dostępna pod adresem polsatbox.pl. Natomiast serwisy i aplikacje Cyfrowy Polsat Go i Ipla dostępne będą pod nową marką Polsat Box Go pod adresem polsatboxgo.pl.

W miejsce dotychczasowych pakietów ipli w ofercie od 1 września pojawią się nowe pakiety tematyczne. Klienci, którzy korzystali dotychczas z wykupionych pakietów ipla lub Cyfrowy Polsat GO (pakiety Ipla Premium, Ipla Filmy i Seriale, Ipla Dzieci, Ipla Tv, Ipla HBO, Ipla News I Rozrywka, Ipla Sport, Ipla Eleven Sports, Ipla Polsat Sport Premium, Ipla Polonia), będą mogli korzystać z nich nadal po 1 września, zgodnie z zawartą wcześniej umową.

Zniknie natomiast z oferty pakiet Ipla Plus, który oferowany był do tej pory bezpłatnie abonentom Plusa. Podobnie pakiet Ipla bez reklam od 1 września nie będzie już dostępny, a wszystkie darmowe treści wyprodukowane przez Telewizję Polsat z reklamami będzie można oglądać w nowym serwisie Polsat Go pod adresem polsatgo.pl.

Aplikacja Polsat Box Go wzbogaci się przy tym w obsługę Chromecasta i AirPlay, dzięki której treści dostępne w usłudze będzie można przesyłać z komputera lub smartfona bezpośrednio na telewizory. Aplikacja ta dostępna będzie na smartfony i tablety z Androidem, HMS i iOS na pokładzie oraz na telewizorach smart TV, Android TV i Apple TV.

Ponadto Polsat Box Go dostępny będzie w nowej oprawie wizualnej i funkcjonalnej, pojawi się w nim nowy system rekomendacji treści, profile użytkowników oraz dostęp offline, dzięki któremu wybrane treści będzie można pobrać na telefon lub tablet i oglądać bez dostępu do internetu.

Co ważne jeszcze, Polsat Box Go to będzie zupełnie nowa aplikacja mobilna, tak więc konieczne będzie pobranie jej ze sklepów mobilnych po 1 września, aby móc nadal oglądać treści dostępne dotychczas z poziomu aplikacji ipla, nie zmienią się tu jedynie dane do logowania.

Źródło: Grupa Polsat Plus.