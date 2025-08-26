Aż 3 lata gwarancji na urządzenia Apple kupione w iMad

Urządzenia Apple od lat stanowią niezastąpione narzędzia do codziennego kontaktu ze światem, rozrywki i pracy twórczej. To zrozumiałe, że w razie usterki chcesz mieć pewność szybkiej i bezpłatnej naprawy. iMad, autoryzowany reseller Apple, od 1 lipca 2025 roku oferuje aż 3-letnią gwarancję na urządzenia kupione w iMad i to bez dodatkowych kosztów, przy czym standardowa gwarancja od producenta wynosi 1 rok!

iMad, jako jedyny w Polsce Autoryzowany Partner Apple, zapewnia tak długą gwarancję bez dodatkowych opłat.

Co obejmuje 3-letnia gwarancja od iMad?

Gwarancją od iMad są objęte sprzęty Apple kupione w iMad (1 lipca 2025 i później) – telefony iPhone, iPady, komputery Mac i zegarki Apple Watch oraz oryginalne akcesoria dołączone do sprzętów.

3-letni okres gwarancji nie wiąże się z dodatkowymi opłatami czy kosztami serwisowymi. To realny, istotny benefit dla klientów.

Co ważne, gwarancja od iMad nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu gwarancji producenta urządzenia, a także uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi lub niezgodności towaru z umową. Oferta obowiązuje wyłącznie na terenie Polski i jest kierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm.

Trzyletnia gwarancja iMad obejmuje szeroki zakres usług:

naprawę usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych;

wsparcie techniczne przez telefon;

darmowy transport urządzenia do i z serwisu na terenie Polski;

wymianę urządzenia lub jego części (jeśli naprawa nie jest możliwa).





Czego nie obejmuje gwarancja od iMad?

Gwarancja nie dotyczy między innymi:

uszkodzeń mechanicznych;

zalania sprzętu;

naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych (np. baterii);

usterek będących wynikiem niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub napraw w nieautoryzowanych serwisach ;

; awarii spowodowanych użyciem nieoryginalnych akcesoriów;

napraw urządzeń z nieczytelnym numerem seryjnym lub pochodzących z kradzieży.

Szczegółowy zakres 3 letniej gwarancji od iMad – w tym wykluczenia – znajdziesz na stronie https://imad.pl/trzy-lata-gwarancji-w-imad .

Gdzie oddać sprzęt do naprawy?

W przypadku wystąpienia usterek urządzeń objętych gwarancją, można dostarczyć sprzęt do jednego z salonów stacjonarnych.

Salony iMad są zlokalizowane w następujących punktach:

Katowice, ul. Żelazna 2, 40-861;

Wrocław, ul. Nowy Targ 28, 50-141;

Warszawa, ul. Krucza 50, 00-025;

Kraków, ul. Świętego Filipa 17, 31-150.





Możliwe jest także zgłoszenie usterki online. Proces składa się z kilku prostych kroków:

wejdź na stronę https://imad.pl/serwis ; kliknij przycisk ZGŁOŚ NAPRAWĘ, a następnie NAPRAWY PŁATNE I GWARANCYJNE; załóż konto lub zaloguj się, wypełnij formularz; przygotuj urządzenie – usuń nośniki danych, dezaktywuj blokady oraz zabezpiecz sprzęt przed wilgocią i uszkodzeniami w transporcie; wyślij sprzęt.

Naprawiamy tak, jak Apple tego wymaga

iMad to więcej niż sklep - to zespół certyfikowanych specjalistów doskonale znających ekosystem Apple i pracujących tylko na oryginalnych częściach producenta. Powierzając im naprawę iPhone’a, Maca lub innego urządzenia Apple, masz pewność, że zostanie ona przeprowadzona z wykorzystaniem właściwych narzędzi diagnostycznych i zgodnie ze standardami producenta.





Czas gwarancji – kiedy biegnie od nowa?

W przypadku wymiany urządzenia na nowe lub dokonania w nim istotnych napraw, termin 3-letniej gwarancji iMad biegnie od nowa dla całego urządzenia.

W przypadku wymiany pojedynczych części urządzenia, czas gwarancji biegnie od nowa tylko dla tych części.

W pozostałych przypadkach okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, przez który urządzenie pozostawało w naprawie.

W ramach naprawy, możesz liczyć na aktualizację systemu iOS lub macOS.

Pełną zgodność z procedurami potwierdzają certyfikaty Apple Certified i tytuł Apple Authorized Service Provider .

i tytuł . Każda naprawa w serwisie iMad wykonywana jest przez wykwalifikowanych techników, a cały proces w pełni transparentny – w dowolnej chwili możesz sprawdzić status naprawy.

Jak sprawdzić status naprawy?

Istnieją 4 sposoby uzyskania tej informacji:

dzwoniąc na infolinię techniczną iMad, na stronie imad.pl/serwis/my-repairs - klikając „Sprawdź status naprawy” i logując się na swoje konto, mailowo - korzystając z adresu podanego przy zgłoszeniu, osobiście - podczas wizyty w salonie iMad.

Bez stresu, bez opłat, bez zbędnych formalności – tylko w iMad

Wybierając ofertę iMad, otrzymujesz nie tylko nowoczesne urządzenie Apple, a także aż 3-letnią gwarancyjnę, zapewniającą bezpieczeństwo użytkowania - bez dodatkowych opłat i zbędnych formalności.