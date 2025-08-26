Spotify

Spotify odpala nową funkcją. Dla każdego

Piotr Kurek
Spotify stał się właśnie komunikatorem. W najpopularniejszym serwisie muzycznym pojawiła się możliwość wysyłania prywatnych wiadomości. Jak to działa?

Udostępnianie ulubionych artystów, słuchanych utworów czy podcastów dostępnych na Spotify wymagało od nas kopiowania linków i wysyłania ich do znajomych z wykorzystaniem zewnętrznych komunikatorów. To zmienia się wraz z nową wersją aplikacji, która wprowadza podstawowe funkcje komunikatora. Wiadomości prywatne w Spotify opierają się na wcześniejszych interakcjach użytkowników w Spotify, takich jak udostępnianie treści, wspólne sesje Jams, tworzenie Blends czy współpracę nad playlistami. Na podstawie tych aktywności aplikacja sugeruje osoby, z którymi można rozpocząć rozmowę. Użytkownicy mogą również inicjować czat z osobami, z którymi wcześniej dzielili się treściami ze Spotify, lub tymi, z którymi dzielą plan Family lub Duo. Rozmowy są szyfrowane, ale Spotify monitorować je będzie pod kątem nielegalnych lub szkodliwych treści.

Spotify stało się komunikatorem. W łatwy sposób podzielisz się ulubioną muzyką

Jak działają rozmowy prywatne na Spotify?

  • Udostępniaj treści Spotify i rozpoczynaj rozmowy w aplikacji z osobami, z którymi kontaktowałeś się wcześniej za pośrednictwem Spotify.
  • Podczas słuchania utworu, podcastu lub audiobooka w widoku „Teraz odtwarzane” dotknij ikony udostępniania, wybierz znajomego i naciśnij przycisk wysyłania.
  • Po zaakceptowaniu prośby o wiadomość będziesz mógł reagować za pomocą emotikonów, wysyłać teksty i płynnie udostępniać treści Spotify. Dostęp do wiadomości uzyskasz, przechodząc do swojego zdjęcia profilowego w lewym górnym rogu.

Wiadomości prywatne uzupełniają istniejące opcje udostępniania w innych aplikacjach i komunikatorach takich jak Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat czy TikTok. Choć z ostatnio wprowadzanych nowych funkcji Spotify mogli korzystać wyłącznie użytkownicy posiadający abonament Premium, z wiadomości prywatnych mogą korzystać wszyscy – zarówno użytkownicy bezpłatnej wersji serwisu, jak i ci, którzy za niego płacą. By jednak móc je wysyłać i odbierać, musicie mieć ukończone 16 lat.

