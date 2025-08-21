mObywatel z nowym dokumentem. Kto skorzysta?

W mObywatelu pojawił się nowy dokument. Dzięki niemu w wygodny i prosty sposób będzie można potwierdzić swoje kwalifikacje. Kto skorzysta?

W mObywatelu dostępnych jest kilkanaście cyfrowych dokumentów, które pozwolą nam w wygodny sposób potwierdzić tożsamość oraz uprawnienia do wykonywania niektórych zawodów. Na liście pojawił się nowy – Identyfikator komornika sądowego. Dokument ten pozwala na potwierdzenie uprawnień do wykonywania zawodu komornika sądowego i przeprowadzania różnych czynności służbowych, szczególnie poza kancelarią. Jest on wydawany jest przez Krajową Radę Komorniczą i akceptowany w ten sam sposób, co tradycyjny, fizyczny jego odpowiednik.

Wprowadzamy kolejny dokument do mObywatela – cyfrową wersję Identyfikatora komornika sądowego. Krok po kroku rozszerzamy ofertę cyfrowego portfela w aplikacji, której zaufało już ponad 10 mln użytkowniczek i użytkowników. – mówi wiceminister cyfryzacji, Dariusz Standerski.

Komornicy pracujący w kilku kancelariach mogą teraz korzystać w mObywatelu z każdego swojego identyfikatora osobno. Dokumenty mają unikalne numery i nazwy, a ich autentyczność można szybko potwierdzić, skanując kod QR w aplikacji.

Jak dodać dokument do aplikacji?

Na ekranie głównym dokumentów wybierz przycisk Dodaj znajdujący się w prawy górnym rogu Z listy dostępnych dokumentów i uprawnień należy wybrać Identyfikator komornika sądowego

W ten sam sposób można dodać inne, dostępne w aplikacji dokumenty cyfrowe i korzystać z nich w ten sam sposób, jak z tradycyjnych ich odpowiedników.

mObywatel z nowościami. Przed nami jeszcze więcej ciekawych rozwiązań

Przed nami kolejne aktualizacje mObywatel i kolejne rozwiązania, z których skorzysta większa grupa użytkowników. Jedną z najważniejszych nowości mObywatela będzie mStłuczka, która w aplikacji ma pojawić się na początku września. Kierowca będzie mógł zgłosić kolizję drogową bezpośrednio na miejscu zdarzenia – bezpośrednio z telefonu. mObywatel pozwoli skontaktować się z firmą ubezpieczeniową bez wzywania policji. Dlaczego możliwość zgłaszania stłuczek przy pomocy mObywatela jest tak istotna? Chodzi przede wszystkim o komfort i spokój uczestników drobnych kolizji. Dzięki temu, że aplikacja poprowadzi krok po kroku przez proces dokumentowania zdarzenia, zanotowane zostaną wszystkie niezbędne informacje. To znacząco ułatwi szybkie i właściwe rozwiązanie zgłoszenia przez odpowiednie towarzystwo ubezpieczeniowe.

Będzie też mJunior oferujący wygodny dostęp do legitymacji szkolnych. W mObywatelu pojawi się też wirtualny asystent działający w oparciu o AI z polskim modelem językowym PLLuM. Odpowie on na pytania dotyczące administracji publicznej, pomoże załatwić wiele spraw urzędowych przez aplikację i wytłumaczy bardziej skomplikowane procedury. Uruchomienie asystenta zaplanowane jest na końcówkę roku, natomiast mJunior pojawi się już z początkiem roku szkolnego. Z komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że może to być osobna aplikacja pobierana na urządzenia młodych użytkowników smartfonów. Jak czytamy w mediach społecznościowych resortu. Komunikaty w tej sprawie są niejednoznaczne i warto wyczekiwać konkretów, które powinny pojawić się w najbliższych dniach.

A to dopiero niektóre z nowych funkcji mObywatela, nad którymi pracuje Centralny Ośrodek Informatyki. W przygotowaniu są m.in. legitymacja honorowego dawcy krwi, legitymacja doktoranta, podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem, czy rozbudowanie sekcji dokumentów lokalnych.