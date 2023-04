Wydział do zwalczania przestępczości gospodarczej z Gliwic ustalił, że na terenie miasta działa siedmioosobowa grupa oszustów, wystawiająca fałszywe oferty sprzedaży elektroniki za pomocą kradzionych kont społecznościowych. Po uiszczeniu opłaty „sprzedawca” rozpływał się w powietrzu.

Oszustwo na tablicy znajomych

Przestępcy działali w bardzo prosty sposób – kradli konta na portalach społecznościowych, a następnie za ich pomocą wystawiali różnorakie oferty sprzedaży sprzętów elektronicznych w tak wiarygodny sposób, że niczego nieświadomi nabywcy wpłacali pieniądze z góry, bo w części przypadków konta te należały do ich znajomych. Jak informuje policja na oficjalnej stronie, gliwicka grupa posiadała dziesiątki kont bankowych, numerów telefonów i pokaźną bazę danych osobowych, które skutecznie wykorzystywano w oszustwach. Zeznania pokrzywdzonych doprowadziły do powiązania sprawy z osobami już znanymi lokalnym służbom, ze względu na przeszłość kryminalną.

Po przeanalizowaniu materiałów dowodowych policja przeprowadziła serię przeszukań i aresztowań. Znalezione materiały jednoznacznie obciążały grupę 7 zatrzymanych osób w wieku do 30 lat. W trakcie przeszukania znaleziono także narkotyki i oskarżenie posiadania dołączono do ponad 100 zarzutów oszustwa i kradzieży. Sprawcom grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

