American Horror Story: Delicate – Kim Kardashian w roli pajęczej matki

Po mordercach skrytych w mrocznym Nowym Jorku z lat 80. przyszła pora na pająki. To właśnie one staną się motywem przewodnim nowego sezonu kultowej antologii grozy. Nachodzących sezon American Horror Story po raz pierwszy oparty będzie na powieści.

Fabuła sezonu American Horror Story po raz pierwszy oparta na książce

Czy słyszeliście kiedyś może o książce Delicate Condition autorstwa Danielle Valentine? Jeśli nie, to nie ma powodów do wstydu, bo powieść nie jest szczególnie popularna na naszym rynku i nie została nawet przełożona na język polski. Opowiada historię Anny Alcott, która po nieudanych próbach desperackiego zajścia w ciąże decyduje się na zabieg in vitro. Z czasem okazuje się jednak, że ktoś prawdopodobnie dokłada wszelkich starań, aby planowana ciąża nigdy nie nastąpiła, a bohaterka w pogoni za prawdą wplątuje się w pokręconą grę. To właśnie na tych motywach zostanie oparty 12 sezon American Horror Story, którego zwiastun możecie zobaczyć poniżej.

Na ekranie – oprócz dobrze znanej fanom serii Emmy Roberts – zobaczymy między innymi Carę Delevingne (Legion samobójców) i… Kim Kardashian. Amerykańska celebrytka wcieli się w jedną z głównych ról, choć mam pewne wątpliwości, czy pasuje do upiornego klimatu serii. O tym przekonamy się już 20 września podczas światowej premiery, jednak nie wiemy jeszcze, czy ten sam termin dotyczy premiery nad Wisłą. Z pewnością jednak nowy sezon American Horror Story będzie dostępny w ramach subskrypcji Disney+.

