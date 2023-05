E-konsylium - co to jest? Jak będzie działać?

Za pilotaż e-Konsylium odpowiadają obecnie eksperci z Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu i specjaliści z Instytutu Łączności Polskiego Instytutu Badawczego. O tym, jak działa i jakie możliwości oferuje nowe rozwiązanie opowiadał dr hab. Wiktor Kuliczkowski z Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego zwracając uwagę na to, że platforma pozwala na omówienie stanu pacjenta, obejrzenie go przez lekarzy w trakcie konsultacji, a także przechowywanie wyników badań w chmurze. Co istotne, wszystkie decyzje podejmowane w ramach e-konsylium są podpisywane elektronicznie i w pełni wiążące prawnie. Mowa tu np. o przypadku, gdy w takiej formie podpisane zostanie skierowanie do szpitala.

E-Konsylium pozwoli lekarzom wspólnie postawić diagnozę i wykorzystać do tego wiedzę ekspertów, którzy pracują w różnych ośrodkach. Ten wirtualny gabinet, to także wygoda i bezpieczeństwo dla lekarzy – platforma pozwala każdemu zobaczyć wyniki badań pacjenta, a wynik zostaje podpisany elektronicznie przez wszystkich uczestników. Cieszę się, że Ministerstwo Cyfryzacji zmienia na lepsze kolejną sferę życia Polaków – Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.

E-konsylium aktualne możliwości i przyszłość platformy

Jak prezentują się aktualne możliwości e-Konsylium? Oto one:

prowadzenie konsultacji medycznych w zakresie opieki kardiologicznej i onkologicznej (ze wskazaniem raka piersi)

umożliwienie przekazywania pełnej dokumentacji medycznej pacjenta wraz z wynikami z diagnostyki obrazowej

ułatwienie kontaktu i przyspieszenie konsultacji ze specjalistami

e-konsultacje szpitala ze szpitalem wyżej wyspecjalizowanym oraz lekarza POZ ze szpitalem.

Placówki utworzą sieć podmiotów współpracujących, gdzie będzie zastosowana następująca hierarchia:

ośrodek wiodący

5 szpitali partnerskich

10 placówek podstawowej opieki zdrowotnej

Ogółem w projekt zaangażowanych będzie:

8 ośrodków wiodących

40 szpitali partnerskich

80 placówek POZ

Wiemy, że budżet projektu wyniósł 20,3 mln zł. Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że z e-konsultacji będzie korzystać około 4 tysięcy pacjentów, zaś platformy będzie używać nawet 700 lekarzy. Adam Niedzielski liczy na to, że za kilka lub kilkanaście miesięcy e-konsylium będzie traktowane jako standard i że gdy tylko zajdzie potrzeba zdalnej konsultacji, to każdy ze specjalistów będzie miał możliwość skorzystania z platformy.

