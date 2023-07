Wakacje to zero stresu? Niestety nie dla Polaków

Polacy stresują się nawet podczas wakacji

Jak wynika z badania Ipsos przeprowadzonego na zlecenie firmy Fitbit, towarzyszący nam w ciągu całego roku stres nie daje za wygraną nawet podczas wakacyjnych wyjazdów. Polki i Polacy potrafią się cieszyć z wakacyjnego wyjazdu, choć nawet w tym czasie stres nie jest im obcy. Większość ma pozytywne nastawienie do wakacji — 78 procent wymieniło przynajmniej jedno pozytywne skojarzenie (na przykład radość, odpoczynek, spokój). Dla 55 procent już samo organizowanie wakacyjnego wyjazdu jest przyjemnością.

Prawie 8 na 10 respondentów zadeklarowało też, że w trakcie urlopu wypoczywa, regeneruje siły i ma więcej czasu na aktywności (67 procent). Niestety, prawie co trzecia z badanych osób odczuwa negatywne emocje w związku z letnią przerwą — i są to między innymi niepewność, smutek czy frustracja. Trzech na pięciu respondentów i respondentek przyznało, że głównym powodem do zmartwień są dla nich finanse. 59 procent osób stwierdziło, że ich wymarzone wakacje są poza zasięgiem. Dla 55 procent wyzwaniem jest wygospodarowanie budżetu nawet na te atrakcje, które zaplanowali. Spośród osób, które nie oceniają dobrze stanu swojego portfela, zdecydowanie mniejszy odsetek niż w całej populacji cieszy się planowaniem letniego wypoczynku (tylko 33 procent).

Dodatkowo, wśród czynników stresogennych na drugim miejscu jest pogoda. Tym, czy będzie słońce, czy deszcz, martwi się aż 36 procent badanych. Na trzecim miejscu listy zmartwień znajduje się wybór destynacji i zastanawianie się, czy wybrane miejsce będzie prezentowało się w rzeczywistości równie dobrze, co na zdjęciach promocyjnych (18 procent).

Źródło: Depositphotos

Najgorsze są przygotowania do wyjazdu na wakacje, ale po powrocie wcale nie jest lepiej

Dolegliwości związane ze stresem na kilka dni przed wyjazdem deklaruje aż 79 proc. badanych. Na szczęście nie wszyscy odczuwają je równie silnie i często. Co trzecia osoba przyznaje, że gorączka przed wyjazdem trawi ją zawsze lub często, a 46 proc., że rzadko. Wśród najpopularniejszych objawów znajdują się: niepokój, nerwowość, bezsenność, nadmierne pobudzenie oraz ból głowy i brzucha. Młode osoby częściej doświadczają objawów somatycznych (29 proc.), natomiast starszym towarzyszy nadmierne pobudzenie (33 proc.)

Niestety stres nie mija, kiedy już dotrzemy do miejsca wypoczynku. Bez względu na sytuację materialną, 62 procent badanych cały czas pilnuje budżetu i myśli tylko o tym, żeby nie przekroczyć założonych limitów. Do tego co trzeci badany przyznał, że w ubiegłych latach dzwoniono do niego z pracy, kiedy był na urlopie. Prawie połowa twierdzi natomiast, że nie da się też tak naprawdę wypocząć, kiedy jedzie się na urlop z dziećmi (45 procent). Mimo to z badania wynika, że nie szukamy miejsc z kompleksowymi animacjami dla dzieci (65 procent).

Mimo wszystko, nawet z kalkulatorem w głowie i w towarzystwie dzieci, znaczna większość (aż 77 procent) Polaków twierdzi, że relaksuje się podczas urlopu, a ciesząc się wolnym czasem, nie myśli o pracy (70 proc.). Co jednak ciekawe, zaledwie kilka dni po urlopie ponad połowie z nas znowu zaczyna doskwierać uczucie zmęczenia i wakacyjne odprężenie

przemija (54 procent).

Co zrobić, żeby radzić sobie ze stresem? Fitbit podpowiada

Fitbit podpowiada, jak walczyć ze stresem z pomocą smartwatcha. Po pierwsze, czujnik aktywności elektrodermalnej (cEDA) w Fitbit Sense 2 mierzy na bieżąco niewielkie zmiany poziomu potliwości. Funkcja Body Response zestawia te odczyty z informacjami takimi jak m.in. tętno, jego zmienność oraz temperatura skóry, by określić, czy dana osoba mierzy się z potencjalnie stresującą sytuacją. Jeżeli tak, informuje o tym i prosi o interpretację, by dowiedzieć się, jakie emocje są wtedy odczuwalne.

Źródło: Depositphotos

Ponadto, funkcja Body Response rejestruje też okresy, w których użytkownik lub użytkowniczka odczuwa napięcie. Pomaga to w określaniu dziennych i tygodniowych trendów, odczytywaniu, jak nasze ciało reaguje na wszelkie wyzwania, z jakimi przychodzi nam się mierzyć, oraz planowaniu i podejmowaniu skutecznych przeciwdziałań. Mierzenie stresu fizjologicznego i przedstawienie go na czytelnej skali 0-100 pozwala także wykryć okresy lepszej dyspozycji, w których można sobie pozwolić na więcej, na przykład na zajęcie się bardziej wymagającym projektem. A może warto pomyśleć o regularnej chwili wytchnienia w ciągu tygodnia? Kiedy zaś wiemy, że zbliża się przedwyjazdowy stres, pomocne może okazać się też wzięcie dodatkowego dnia urlopu na spakowanie się i dotarcie do miejsca wypoczynku na spokojnie, nie w pocie czoła.

Fitbit podpowiada również, że po zapoznaniu się z czynnikami wpływającymi na poziom stresu i zlokalizowaniu okresów ich największego nasilenia, możemy wreszcie zająć się problemem z głową i zacząć reagować, zanim dojdzie do punktu kulminacyjnego. Pomocne będą w tym wypadku spersonalizowane sesje oddechowe w aplikacji Relax oraz ponad 400 sesji „mindfulness” w Fitbit Premium. Inne badanie marki Fitbit wykazało bowiem, że osoby, które regularnie odbywały sesje medytacyjne, zauważyły pozytywne zmiany tętna spoczynkowego i jakości snu, a w efekcie także poziomu stresu.

Nawet osoby, które bieganie nudzi, mogą poczuć się lepiej i oczyścić umysł z nagromadzonego stresu dzięki krótkim wieczornym sesjom marszo-biegu. Brak kondycji? Zwiększona aktywność da szybko zauważalne efekty, dodatkowo poprawiając nastrój. Pomoże też ocena dziennej gotowości. Fitbit Premium wykorzystuje odczyty HRV, dane o jakości przebytego snu i aktywności, by pomóc zrozumieć, kiedy użytkownik gotowy jest do osiągania najlepszych efektów ćwiczeń, a kiedy należy poprzestać na regeneracji.

Na koniec, dobry sen jest niezwykle ważny dla zdrowego trybu życia. Regularny sen pomaga w walce ze stresem. Aby kontrolować jakość snu, wystarczy wyposażyć się w urządzenie Fitbit. Na podstawie kluczowych odczytów aplikacja wystawi ocenę jakości snu, a na bazie miesięcznej analizy Fitbit Premium utworzy indywidualny profil snu, pomocny w lepszym zrozumieniu wzorca stanowiącego fundament na drodze do poprawy nawyków oraz jakości odpoczynku.

Źródło: Fitbit

Stock Image from Depositphotos