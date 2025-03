Polacy uwielbiają ten serial - teraz wraca z nowymi odcinkami. Tak jakby

Piotr Langer, postać doskonale znana fanom twórczości Remigiusza Mroza, powraca w nowym serialu SkyShowtime, zatytułowanym po prostu "Langer". Dla wielu widzów, zwłaszcza tych, którzy śledzili losy Joanny Chyłki w popularnym serialu Playera, Langer był postacią drugoplanową, ale niezwykle intrygującą. Teraz ten enigmatyczny bohater wychodzi z cienia, aby objąć główną rolę w mrocznym thrillerze, który z pewnością nie pozostawi nikogo obojętnym.

Langer i Chyłka - jak są połączone?

Zanim Langer otrzymał własny serial, przez lata pojawiał się w "Chyłce" - ekranizacji bestsellerowej serii powieści Remigiusza Mroza. Serial, produkowany przez Playera, doczekał się imponującej liczby sezonów, stając się jednym z najpopularniejszych polskich seriali ostatnich lat. Magdalena Cielecka, wcielająca się w tytułową rolę, stworzyła świetną kreację bezkompromisowej i kontrowersyjnej prawniczki. "Chyłka" to, oczywiście, historia Joanny Chyłki, błyskotliwej i bezkompromisowej prawniczki, która nie boi się podejmować najtrudniejszych spraw. Serial zyskał uznanie widzów dzięki dynamicznej akcji, skomplikowanym intrygom prawnym oraz znakomitym kreacjom aktorskim.

Przez wszystkie sezony Langer pojawiał się jako postać drugoplanowa, ale jego obecność zawsze budziła silne emocje. Intrygował swoją tajemniczością i niejednoznacznością, a jego działania często wymykały się prostym ocenom moralnym. Widzowie z pewnością zapamiętali jego specyficzny sposób bycia, balansujący na granicy chłodu i fascynacji. Seria "Chyłka" stała się swego rodzaju fenomenem w Polsce, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i szerokiej publiczności, a każda odsłona przyciągała rzesze widzów, wyczekujących kolejnych zwrotów akcji i błyskotliwych ripost głównej bohaterki.

Langer - nowy serial SkyShowtime

Serial "Langer" to sześcioodcinkowy thriller, w którym poznajemy Piotra Langera od zupełnie nowej strony. Jakub Gierszał wraca do roli i ponownie wciela się w postać młodego, charyzmatycznego biznesmena, który po śmierci ojca przejmuje rodzinny holding finansowy. Jednak za fasadą sukcesu kryje się mroczna tajemnica – Langer jest seryjnym mordercą, który od lat pozostaje nieuchwytny dla organów ścigania. Jego zbrodnie stanowią swego rodzaju perwersyjną pasję, której oddaje się z zimną precyzją.

W życiu Langera pojawia się Nina grana przez Julię Pietruchę - kobieta, która próbuje zbliżyć się do niego, by odkryć prawdę o jego mrocznej naturze. Nina, chcąc zdobyć zaufanie Langera, wkracza w niebezpieczną grę, balansując na granicy fascynacji i strachu. Rozpoczyna się niebezpieczna gra, pełna psychologicznych napięć. W pościg za Langerem rusza prokurator Karolina Siarkowska, znana jako "Siarka", grana przez Magdalenę Boczarską, oraz prokurator Olgierd Paderewski, „Paderborn”, w którego wciela się Piotr Adamczyk.

Twórcy serialu zadbali o znakomitą obsadę. Oprócz wymienionych aktorów na ekranie pojawią się również Kamil Nożyński, Mila Jankowska, Karol Pocheć, Piotr Rogucki i Mateusz Kościukiewicz. Reżyserem serialu jest Łukasz Palkowski, znany z takich produkcji jak "Bogowie" i "Chyłka". Za scenariusz odpowiadają Katarzyna Górtat-Rzepka i Piotr Rzepka, a autorem zdjęć jest Marian Prokop. Producentką serialu jest Violetta Furmaniuk-Zaorska.

Kiedy serial Langer trafi na SkyShowtime? Premiera serialu

W literackim uniwersum Remigiusza Mroza postać Piotra Langera ewoluowała od enigmatycznego tła do centrum mrocznej analizy psychologicznej. W książkach, zwłaszcza w powieści zatytułowanej po prostu "Langer", autor stopniowo odkrywa przed czytelnikami złożoność jego osobowości, ukazując podwójne życie bohatera. Langer jest przedstawiany jako człowiek inteligentny, chłodny i wyrachowany, a jego przerażające działania skłaniają do refleksji nad naturą zła. Czy równie dobrze uda się to pokazać w serialu? Premiera wiosną!