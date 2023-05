Polaków nie stać na duże mieszkania. Kupujemy coraz mniejsze klitki

Raport Otodom nie pozostawia złudzeń. Małe mieszkania cały czas się kurczą

Jak wynika z najnowszego raportu Otodom i JLL, w ciągu ostatnich trzech lat mieszkanie dwupokojowe, które chcieliby kupić Polacy, zmalało średnio o 2 metry kwadratowe. W 2022 roku 27 procent rodzin z dziećmi uznawało dwa pokoje z kuchnią o powierzchni 30-39 metrów kwadratowych za akceptowalne do zakupu. Wnioski nasuwają się więc same — przywiązanie do własności w naszym kraju oraz wzrost cen, inflacja oraz sytuacja na rynku nieruchomości napędza „kurczenie się” i tak już małych mieszkań.

W raporcie dalej dowiadujemy się, że M3, czyli nieruchomości złożone z dwóch pokoi i kuchni, to już od dwóch lat pierwszy wybór nabywców, a w IV kwartale ubiegłego roku zamiar zakupu takiego lokum deklarowało aż 37 procent użytkowników obido — platformy mieszkaniowej z ofertami deweloperskimi. Co więcej, jeszcze w 2018 roku najpopularniejszym typem mieszkań były te z trzema pokojami. W ciągu ostatnich dwóch lat spadła jednak nie tylko liczba pokoi w poszukiwanych mieszkaniach, ale nawet oczekiwania Polaków względem metrażu, czego dowodzą statystyki przytoczone wcześniej, dotyczące metrażu dla rodziny z dziećmi. Katarzyna Kuniewicz, Head of Research w Otodom Analytics, komentuje:

Wygląda na to, że przekonanie: ciasne, ale własne, któremu wciąż hołdujemy w naszym kraju, wraz z gigantycznym wzrostem inflacji i zmniejszeniem dostępności kredytów mieszkaniowych nabrało nowego znaczenia. Spadek zdolności kredytowej zmusił nabywców do ograniczenia kwoty maksymalnej, jaką byli w stanie przeznaczyć na zakup w czasie, gdy ceny całkowite zakupu takich lokali rosły. Część z nich oczywiście była w stanie obniżyć swoje oczekiwania względem lokalizacji czy standardu. Natomiast dla dużej części, wyjściem było zaplanowanie życia na mniejszym metrażu. Jednocześnie 27% osób, które wzięły udział w badaniu przeprowadzonym dla Otodom Analytics w lutym i marcu 2023 r., powiedziało, że przy trudności w sfinansowaniu zrezygnowałaby z zakupu.

Dla kogo w tych czasach są duże mieszkania? Większość z nas nie może sobie na nie pozwolić

Raport skupia się również na tym, że na koniec 2021 roku najczęściej poszukiwane były mieszkania o metrażu 30-39 metrów kwadratowych. W 2022 popularność zyskały lokale o jeszcze mniejszym metrażu, który nie przekraczał 30 mkw. Ich udział w strukturze zainteresowania wzrósł z 5 do 20 procent, w rezultacie czego mieszkania o metrażu do 40 mkw. stanowiły 54 procent wszystkich wskazań poszukujących. Jeszcze wyższy odsetek takich wskazań odnotowano w Warszawie (56 procent) i Krakowie (55 procent).

Otodom i JLL skupiają się również na zmianie podejścia Polaków do kwestii metrażu. Jeszcze jakiś czas temu mieszkania kilka metrów powyżej 30 mkw. mogły być rozpatrywane jako większa kawalerka czy studio, a w tej chwili dla wielu 39 mkw. jest sufitem jeśli chodzi o mieszkanie całą rodziną. Anna Karaś, Senior Analyst, Residential Research w JLL, mówi:

W ciągu ostatnich trzech lat oczekiwania potencjalnych nabywców względem wielkości mieszkania zmalały i to bez względu na preferowaną liczbę pokoi. Im więcej pomieszczeń, tym mniejszy minimalny metraż akceptowany jest przez poszukujących mieszkania. Z naszego raportu wynika, że na lokale dwupokojowe przypada średnio około 35 mkw., na trzypokojowe 49 mkw., a 4 pokoje z reguły mieszczą się na powierzchni 67-69 mkw.

Mimo wszystko, na mieszkania wydajemy coraz więcej

Co jednak ciekawe, to fakt, że budżet osób poszukujących mieszkania w ciągu ostatnich 5 lat się zwiększał. Analiza danych z serwisu obido pokazuje, że w 2021 roku kwota maksymalna przeznaczona na zakup mieszkania najbardziej wzrosła w Krakowie, bo o 18 procent, a we Wrocławiu i Trójmieście o 13 procent. Na koniec IV kwartału 2022 roku zanotowano w Warszawie wzrost na poziomie nawet 19 procent. W zeszłym roku warszawiacy deklarowali największe kwoty na zakupy nowego lokum 1, 2 lub 3-pokojowego. Jak możemy dowiedzieć się z raportu, podczas gdy w innych miastach maksymalny budżet na kawalerkę wzrósł o 1-12 procent, to w stolicy aż o 45 procent.

