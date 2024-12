Polacy kochają robić tu zakupy. Teraz dotrą do ciebie znacznie szybciej

Święta to najgorętszy okres zakupowy – stacjonarnie i online. Sklepy i firmy zajmujące się dostarczaniem zakupów dwoją się i troją, by sprostać wymaganiom klientów. Do akcji wkracza Temu, które zapowiada wprowadzenie szybszych dostaw produktów.