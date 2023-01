Korpo, kredyt, szybki seks. Zwiastun filmu "Pokolenie Ikea" już dostępny

W sieci debiutuje zwiastun "Pokolenia Ikea" - filmu na podstawie książki pod tym samym tytułem, której autorem jest Piotr C.

Piotr C. to autor bloga "Pokolenie Ikea", którego możecie kojarzyć z różnych publikacji - także w miesięczniku Angora, w którym swoją powieść publikował w odcinkach. Jest też autorem książęk "Pokolenie Ikea. Kobiety", "Brud", "# TO O NAS", czy "ROMAN(S)".

Źródło: Next Film

"Pokolenie Ikea" to opowieść o ludziach, którzy pracują po to, aby spłacać kredyty, rozczarowani rygorystycznym, sprzedanym za namiastki szczęścia życiem. Jak zabawia się w piątkowy wieczór młody gwiazdor warszawskiej palestry?

O czym śni Olga, grzeczna dziewczynka z dobrego domu, codziennie wbijająca się w garsonkę?

Za czym tęsknią ludzie w szklanych wieżowcach?

Co jeszcze można sprzedać?

Czy życie trwa przez dwa tygodnie w roku?

- brzmi opis książki "Pokolenie Ikea". Tytuł okazał się hitem sprzedaży, nie dziwi więc, że powstaje jego filmowa wersja. W "Pokoleniu Ikea" w reżyserii debiutującego w tej roli Dawida Grala zobaczymy Bartosza Gelnera w roli Piotra i Michalinę Olszańską jako Olgę. W pozostałych rolach występują m.in.: Majka Jeżowska, Paweł Małaszyński, Jan Aleksandrowicz-Kraśko, Sławomir Mandes, Dagmara Bryzek, Adrianna Izydorczyk, Zuzanna Galewicz, Mateusz Dymidziuk, Marta Bryła i Adi Nowak.

"Pokolenie Ikea" wkrótce w kinach. Pierwszy teaser już dostępny

Piotr Czarny to czarujący trzydziestokilkuletni prawnik. Ciągle goni za adrenaliną, kobietami i imprezami. Za cel postawił sobie zapełnienie spisu kochanek imionami na każdą literę alfabetu. Jego plan staje pod znakiem zapytania, gdy koleżanka z pracy, Olga – jedyna kobieta, z którą jest zupełnie szczery i z którą nie sypia – stawia mu ultimatum. Podążając za cynicznym i hedonistycznym bohaterem, wnikamy w świat przygodnego seksu, szybkich randek i jednonocnych romansów serwowanych nam przez aplikacje internetowe. Film w bezpruderyjny sposób portretuje ludzi, których łatwy dostęp do dóbr nauczył, że wszystko można tanio i bezrefleksyjnie zastąpić – komputer, meble, mieszkanie, a nawet związek.

Film zadebiutuje w kinach 3 marca.