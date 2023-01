Nie tylko The Last of Us. Druga połowa stycznia na HBO Max - znamy wszystkie nowości

HBO podzieliło się z nami pełną listą premier na drugą połowę stycznia. Wśród nich nowy hit "The Last of Us", a także obszerna lista filmów.

Podejrzewam, że większości z Was serialu "The Last of Us" nie trzeba przedstawiać, ale dla nieśledzących nowinki z gier (od około dekady) oraz seriali wspomnę, że mamy do czynienia z jedną z najważniejszych premier tego roku. Bazujący na hicie studia Naughty Dog z PS3, który doczekał się remastera na PS4 i remake'a na PS5 serial trafił pod skrzydła HBO, co uspokoiło obawy wielu fanów. Stacja nie była zbyt hojna, jeśli chodzi o materiały przed premierą, ale zdaje się, że widzowie będą w stanie to wszystko wybaczyć, ponieważ seria staje na wysokości zadania.

Pierwszy odcinek pojawia się już dziś 16 stycznia na HBO Max, a kolejne będą dodawane co tydzień w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wśród serialowych zapowiedzi znalazł się też 4. sezon "Cudotwórców" oraz zupełna premiera "Świat Luny". Nowy serial skupi się na początkującej dziennikarce, która do swojej pracy wykorzystuje talię tarota. Karty zaczynają do niej przemawiać, co powoduje, że wpada w miłosny trójkąt i jej zmienia jej przeznaczenie.

Wśród filmowych premier nie znajdziemy głośnych hitów, ale lista jest całkiem ciekawa - nie brakuje produkcji z całego świata i klasyków. Pojawia się, między innymi, "Na los szczęścia, Baltazarze!" z 1966 roku czy "Pośrednik". Pojawią się też "Piraci z sąsiedztwa: Ninja z drugiej strony ", "Petya, moja Petya (Petya Of My Petya)", "Mouchette" oraz "Wielka wolność". Opisy każdej z produkcji znajdziecie niżej, a pod koniec wpisu chronologiczną listę premier dzień po dniu na HBO Max pomiędzy 16 a 31 stycznia.

HBO Max styczeń 2023 lista nowości

Programy i seriale:

Cudotwórcy (Miracle Workers IV) – W postapokaliptycznej przyszłości wojownik z pustkowia i bezwzględny watażka stają w obliczu najbardziej dystopijnego koszmaru ze wszystkich: życia na przedmieściach. Nagle muszą radzić sobie z egzystencjalnymi horrorami życia małżeńskiego w małym miasteczku, a wszystko to pod wątpliwym przewodnictwem bogatego handlarza śmieciami.

Świat Luny (This is Luna) - Początkująca dziennikarka Luna podejmuje pisania horoskopów dla portalu, a w swojej pracy wykorzystuje pamiątkową talię tarota. Niespodziewanie karty dosłownie do niej przemawiają, wrzucając ją w trójkąt miłosny i zmieniając jej przeznaczenie.

Wybrane filmy:

Na los szczęścia, Baltazarz e! (Au Hasard Balthazar) - Balthazar jest osłem, przekazywanym od właściciela do właściciela. Niektórzy z nich są przyjaźni, inni okrutni. Zwierzę nie jest w stanie jednak zrozumieć motywacji z żadnej z tych osób. Balthazar, którego życie przypomina życie jego pierwszej opiekunki, Marie, cierpi za grzechy ludzkości. Chociaż jest bezsilny, z pokorą przyjmuje swój los. Dzięki niekonwencjonalnemu podejściu reżysera, Roberta Bressona, do kompozycji, dźwięku i narracji ta prosta historia staje się poruszającą przypowieścią o czystości i transcendencji.

Jej droga (Her Way) - Marie (Laure Calamy) jest samodzielną matką, która pracuje w Strasburgu jako prostytutka. Niezależna w życiu prywatnym i profesjonalna w swoim zawodzie kobieta jest aktywną członkinią swojej społeczności, która prowadzi kampanię na rzecz zwiększenia ochrony policyjnej dla siebie i swoich koleżanek. Adrien, jej apatyczny i pesymistyczny 17-letni syn, został właśnie wyrzucony ze szkoły i rozważa karierę w siłach zbrojnych. Nadzieja nie jest stracona, ponieważ chłopak ma ogromny talent do gotowania. Marie, z pomocą swoich znajomych, przygotowuje go do egzaminu wstępnego do prestiżowej szkoły gastronomicznej, która jest gotowa przymknąć oko na jego słabe stopnie. Czesne przekracza jednak jej możliwości finansowe, co skłania Marie do podjęcia niebezpiecznej aktywności.

Silverstar - 16-letnia Esmee ma bzika na punkcie koni. Jednak jej babcia, króra się nią opiekuje, jest całkowicie przeciwna jeździe konnej. Esmee znajduje młodego konia Silverstar, kiedy ten ucieka przed pożarem w stadninie i nawiązuje z nim niezwykłą więź. Po pożarze w stajni pojawia się oferta pomocy od handlarki końmi. Pytanie jednak, czy można jej zaufać? Jakie ma plany wobec Silverstar, słynnego skoczka przez przeszkody imieniem Whitestar? Esmee odkrywa coś niepokojącego, ale nikt nie chce jej słuchać. Zdesperowana dziewczyna dochodzi w końcu do wniosku, że jedyną szansą na ocalenie Silverstar jest ucieczka.

Wielka wolność (Great Freedom) - Hans Hoffmann (Franz Rogowski) nie oczekuje zbyt wiele od życia w powojennych Niemczech Zachodnich. Nie może, ponieważ władza uważa bycie gejem za przestępstwo. Pomimo przeciwności losu, Hans nie ma zamiaru rezygnować z mocy miłości. Subtelny, romantyczny i wspaniale zagrany dramat osadzony w brutalnym środowisku więzienia pokazuje, że nawet najciemniejsza cela nie jest w stanie odebrać człowiekowi wolności.

Mouchette - Nastoletnia Mouchette nie ma łatwego życia. Jej matka umiera, jej ojciec jest alkoholikiem, który znęca się nad bliskimi, a młodszy brat potrzebuje ciągle jej opieki. Dziewczyna szuka wytchnienia od problemów dnia codziennego na francuskiej wsi. Pewnego dnia, uciekając przed burzą, Mouchette spotyka Arsène'a, kłusownika o skłonnościach do przemocy. Mężczyzna pozwala jej schronić się w swojej kabinie, ale potem ją atakuje i próbuje wciągnąć ją w tuszowanie popełnionego przez siebie przestępstwa. Wielkie dzieło francuskiej kinematografii i zarazem niezwykle empatyczny dramat Roberta Bressona.

Pośrednik (The Middle Man) - Frank długo był bezrobotny. W końcu jednak szczęście się do niego uśmiecha i zostaje zatrudniony jako pośrednik. Jest to prominenta, choć dość trudna praca. W mieście, które w niewytłumaczalny sposób nękają wypadki i katastrofy, głównym obowiązkiem Franka jest informowanie ludzi o śmierci ich bliskich. Niemal natychmiast mężczyzna zaprzyjaźnia się z Brendą, recepcjonistką w ratuszu. Musi jednak zmierzyć się z jej rozwścieczonym byłym, Bobem, który jest również wieloletnim wrogiem Franka i rywalem o pracę. Wściekłość Boba, że go pominięto, będzie miała fatalne konsekwencje i ujawni długo ukrywane tajemnice

Petya, moja Petya (Petya Of My Petya) - Pogrążona w smutku z powodu niesprawiedliwości w szkole i zdradzona przez najbliższych 17-letnia Petya popełnia samobójstwo. Chodzi o utalentowaną poetkę Petyą Dubarovą, która w 1979 roku targnęła się na swoje życie. Sytuacja powtarza się w 2019 roku i dotyczy zwykłej dziewczyny, również o imieniu Petya. Czasy się zmieniają, ludzie też, tylko system, który nie toleruje inności, pozostaje bez zmian.

Piraci z sąsiedztwa: Ninja z drugiej strony (Ninjas Down the Street) - W nadmorskim miasteczku Sandsborough piracka rodzina Blunderbuss w pełni zintegrowała się ze społecznością. Pewnego dnia jednak ich życie wywraca się do góry nogami, gdy ninja wprowadzają się do pobliskiego domu. Powszechnie wiadomo przecież, że piraci i ninja to zaprzysiężeni wrogowie. Podczas gdy kapitan piratów, Hector, próbuje na wszystkie sposoby pozbyć się nowych sąsiadów, jego syn Billy i córka ninja, Yuka, zbliżają się do siebie. Piraci postanawiają rzucić wyzwanie ninja i stoczyć z nimi ostateczną bitwę. Kto wygra? Ninja są szybsi i bardziej elastyczni, ale piraci to najlepsi oszuści na świecie...

Zbyt blisko słońca (Too Close to the Sun) - Po wyjściu ze szpitala, trzydziestokilkuletni Basile wprowadza się do Sarah, swojej młodszej siostry i zarazem najbliższej powierniczki. Chłopak, który zmaga się z zaburzeniami psychicznymi, stara się w jak najlepszy sposób odnaleźć poczucie stabilności zarówno w pracy, jak i życiu uczuciowym. Ukrywa jednak swoją chorobę przed nowymi krewnymi i nie wiadomo, jak długo uda mu się utrzymać tę kruchą stabilność?

Pieniądz (L'argent) - Poruszający moralitet w mistrzowskiej reżyserii Roberta Bressona. Opowieść o przypadkowym człowieku, którego życie zmienia się w koszmar za sprawą fałszywego banknotu. Martial (Bruno Lapeyre) i Norbert (Marc Ernest Fourneau) są młodymi oszustami, którzy płacą w sklepach fałszywymi pieniędzmi. Ich ofiarą jest Yvon (Christian Patey), nieświadomy niczego kurier, w którego ręce trafia podrobiony banknot. Kiedy mężczyzna próbuje wydać pieniądze, wpada w kłopoty. Zostaje zatrzymany za próbę oszustwa. W międzyczasie traci pracę, jego dziecko umiera, a żona odchodzi. Załamany i zdesperowany zaczyna wyładowywać na innych swój gniew i żal. Przejmujący film w reżyserii wielkiego Roberta Bressona (Ucieczka skazańca, Kieszonkowiec, Proces Joanny d’Arc) jest współczesnym moralitetem i odwołuje się do opowiadania Lwa Tołstoja „Fałszywy banknot”. Pokazuje człowieka w sytuacji bez wyjścia – bezbronnego i wystawionego na próbę przez los. Mówi o tym, że ludzkie życie rządzi się przypadkiem i pełne jest

HBO Max styczeń 2023 premiery dzień po dniu