W nocy z 15 na 16 stycznia (czasu polskiego) rozdane zostały 28. nagrody Critics Choice Awards 2023. Przyznawane od 1996 r. wyróżnienia od Amerykańsko-Kanadyjskie Stowarzyszenie Krytyków to przedsmak tego, co czeka nas podczas rozdania Oscarów. Tradycyjnie, statuetki powędrowały dla twórców filmów i seriali oraz do aktorek i aktorów których mogliśmy zobaczyć na wielkim ekranie, oraz na ekranach telewizorów. Zacznijmy więc od najlepszych obrazów, które w kinach pojawiły się w zeszłym roku i zyskały uznanie amerykańskich i kanadyjskich krytyków:

Źródło: Critics Choice Association

Najlepszy film

"Wszystko wszędzie naraz"

"Avatar: Istota wody"

"Babylon"

"Duchy Inisherin"

"Elvis"

"Fabelmanowie"

"Glass Onion: A Knives Out Mystery"

"RRR"

"Tár"

"Top Gun: Maverick"

"Women Talking"

Najlepsza aktorka

Cate Blanchett - "Tár"

Viola Davis - "Królowa wojownik"

Danielle Deadwyler - "Till"

Margot Robbie - "Babylon"

Michelle Williams - "Fabelmanowie"

Michelle Yeoh - "Wszystko wszędzie naraz"

Najlepszy aktor

Brendan Fraser - "Wieloryb"

Austin Butler - "Elvis"

Tom Cruise - "Top Gun: Maverick"

Colin Farrell - "Duchy Inisherin"

Paul Mescal - "Aftersun"

Bill Nighy - "Living"

Najlepszy reżyser

Daniel Kwan and Daniel Scheinert - "Wszystko wszędzie naraz"

James Cameron - "Avatar: Istota wody"

Damien Chazelle - "Babylon"

Todd Field - "Tár"

Baz Luhrmann - "Elvis"

Martin McDonagh - "Duchy Inisherin"

Sarah Polley - "Women Talking"

Gina Prince-Bythewood - "Królowa wojownik"

S.S. Rajamouli - "RRR"

Steven Spielberg - "Fabelmanowie"

Najlepszy film komediowy

"Glass Onion: A Knives Out Mystery"

"Duchy Inisherin"

"Kumple"

"Wszystko wszędzie naraz"

"W trójkącie"

"Nieznośny ciężar wielkiego talentu"

Najlepszy zespół aktorski

"Glass Onion: A Knives Out Mystery"

"Duchy Inisherin"

"Wszystko wszędzie naraz"

"Fabelmanowie"

"Królowa wojownik"

"Women Talking"

Critics Choice Awards 2023 rozdane

Critics Choice Awards to także nagrody dla seriali dramatycznych, komediowych i animowanych oraz dla programów telewizyjnych, z uwzględnieniem talk show. Kto skradł serca krytyków?

Najlepszy serial limitowany

"Zepsuta krew"

"Gaslit"

"Dziewczyna z Plainville"

"The Offer"

"Pam i Tommy"

"Stacja Jedenasta"

"Będzie bolało"

"Pod sztandarem nieba"

Najlepszy serial dramatyczny

"Better Call Saul"

"Andor"

"Siostry na zabój"

"The Crown"

"Euphoria"

"Sprawa idealna"

"Ród Smoka"

"Severance"

"Yellowstone"

Najlepszy talk show

"Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem"

"The Amber Ruffin Show"

"Full Frontal with Samantha Bee"

"The Kelly Clarkson Show"

"Late Night with Seth Meyers"

"Watch What Happens Live with Andy Cohen"

Najlepszy serial zagraniczny

"Pachinko"

"1899"

"Borgen"

"Niezwykła prawniczka Woo"

"Garcia!"

"Królestwo: Exodus""

"Kleo"

"Genialna przyjaciółka"

"Tehran"

Najlepszy serial animowany

"Harley Quinn"

"Bluey"

"Bob’s Burgers"

"Genndy Tartakovsky’s Primal"

"Star Trek: Lower Decks"

"Undone"

Najlepszy film telewizyjny

"Weird: The Al Yankovic Story"

"Fresh"

"Predator: Prey"

"Ray Donovan: The Movie"

"Niepokonany"

"Three Months"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Zendaya - "Euphoria"

Christine Baranski - "Sprawa idealna"

Sharon Horgan - "Siostry na zabój"

Laura Linney - "Ozark"

Mandy Moore - "Tacy jesteśmy"

Kelly Reilly - "Yellowstone"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Bob Odenkirk - "Better Call Saul"

Jeff Bridges - "Stary człowiek"

Sterling K. Brown - "Tacy jesteśmy"

Diego Luna - "Andor"

Adam Scott - "Severance"

Antony Starr - "The Boys"

Najlepszy serial komediowy

"Misja: Podstawówka"

"Barry"

"The Bear"

"Better Things"

"Duchy"

"Hacks"

"Reboot"

"Rdzenni i wściekli"

Najlepsza aktorka w serialu komediowym

Jean Smart - "Hacks"

Christina Applegate - "Już nie żyjesz"

Quinta Brunson - "Misja: Podstawówka"

Kaley Cuoco - "Stewardesa"

Renée Elise Goldsberry - "Girls5eva"

Devery Jacobs - "Rdzenni i wściekli"

Najlepszy aktor w serialu komediowym

Jeremy Allen White - "The Bear"

Matt Berry - "Co robimy w ukryciu"

Bill Hader - "Barry"

Keegan-Michael Key - "Reboot"

Steve Martin - "Zbrodnie po sąsiedzku"

D’Pharaoh Woon-A-Tai - "Rdzenni i wściekli"

Pełną listę zwycięzców, także w kategoriach, które nie zostały tu uwzględnione - głównie technicznych - znajdziecie na stronach Critics Choice Awards 2023.