Pokłosie Fallouta. Microsoft chce więcej seriali

Microsoft zapowiada intensyfikację działań związanych z ekranizacjami swoich gier z serii Xbox. Już w przyszłym miesiącu do kin trafi film oparty na grze Minecraft, a firma odniosła sukces dzięki serialowi Fallout na Amazon Prime Video w 2024 roku. Wcześniej, w 2022 roku, na platformie Paramount Plus zadebiutował serial Halo, jednak zakończył się po dwóch sezonach.

Xbox stawia na seriale

Według raportu Variety, który koncentruje się na kulisach powstawania filmu Minecraft, Microsoft przyjmuje strategię „prób i błędów” w zakresie filmowych i telewizyjnych adaptacji swoich gier. Phil Spencer, CEO Microsoft Gaming, potwierdził, że w planach jest więcej tego typu produkcji.

Uczymy się i rozwijamy w tym procesie, co daje nam większą pewność, że powinniśmy realizować więcej adaptacji. Wyciągnęliśmy wnioski z Halo, nauczyliśmy się na Fallout. Każdy projekt budujemy na doświadczeniach z poprzedniego. Oczywiście nie wszystkie będą sukcesami, ale co mogę powiedzieć społeczności Xbox to: Zobaczycie więcej, bo nabieramy pewności i uczymy się

- powiedział Spencer w rozmowie z Variety.

Nie ma się co dziwić, że pojawia się coraz większe zainteresowanie przenoszeniem gier wideo na duże ekrany, wszak rynek gamingowy już dawno przerósł Hollywood. Co więcej, rośnie zapotrzebowanie na tego typu produkcje, o czym świadczą sukcesy seriali i animacji na podstawie znanych światów z gier wideo.

Serial Arcane, oparty na League of Legends, czy The Last of Us od Sony stały się popkulturowymi fenomenami. W 2024 roku Bethesda zaprezentowała serialową adaptację Fallout, przy której pracowali doświadczeni producenci Jonathan Nolan i Lisa Joy. Produkcja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno fanów, jak i krytyków.

Jeśli chodzi o filmy, wielkim hitem 2023 roku okazał się Super Mario Bros. Film, który zarobił ponad miliard dolarów na całym świecie. Sporym wsparciem fanów cieszyła się również adaptacja filmowa Sonica, czy Pokemony.

