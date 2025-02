Powroty, nowości i finały: Najważniejsze zapowiedzi seriali na 2025 rok

Przegląd najciekawszych seriali zapowiadanych na 2025 rok – m.in. kolejne sezony „Stranger Things”, „The Last of Us” czy nowości jak „The Studio” i „Watson”. Sprawdź, które tytuły muszą znaleźć się na Twojej liście "do obejrzenia".

Przegląd zapowiedzi seriali na 2025 rok

Platformy streamingowe i stacje telewizyjne szykują mocne uderzenie – od finałowych sezonów znanych hitów po zupełnie nowe opowieści. Przygotowaliśmy dla Was listę jedenastu tytułów, które najpewniej ujrzą światło dzienne właśnie w 2025 roku. Rzecz jasna, w branży filmowej wszystko może się jeszcze poprzesuwać (w końcu strajki i nagłe roszady to chleb powszedni Hollywood), ale trzymajmy kciuki, że większość produkcji ukaże się na czas.

Stranger Things – Sezon 5

Netflix zapowiedział, że piąta odsłona przygód dzieciaków z Hawkins będzie zarazem wielkim finałem. Przed twórcami stoi nie lada wyzwanie – z jednej strony muszą zamknąć wszystkie wątki w satysfakcjonujący sposób, z drugiej nie chcą obniżyć poprzeczki jeśli chodzi o jakość. Mówi się, że kluczowe będą relacje między bohaterami, którzy dorośli i przeszli wspólnie mnóstwo przygód. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rok 2025 zaowocuje jedną z najbardziej wyczekiwanych premier w historii Netflixa.

Rozdzielenie – Sezon 2

Premiera już za nami, ale skoro odbyła się w 2025, pozwalam sobie dodać ten tytuł do tego zestawienia, bo to absolutne "must watch". Serial Apple TV+ ujął widzów niepokojącą, futurystyczną wizją firmy Lumon Industries, w której pracownicy decydują się na „rozdzielenie” wspomnień zawodowych i prywatnych. Pierwszy sezon przyciągnął sporo widzów uwielbiających thrillery psychologiczne w stylu „Black Mirror”, a zakończenie zostawiło masę pytań bez odpowiedzi. Twórcy obiecują, że w sezonie drugim poznamy więcej sekretów korporacji oraz głębiej wejdziemy w przeszłość bohaterów.

The White Lotus – Sezon 3

HBO podbiło rynek swoim komediodramatem, którego akcja w każdym sezonie rozgrywa się w innym luksusowym hotelu z sieci White Lotus. Najpierw były Hawaje, potem Sycylia, a trzecia odsłona ma przenieść nas do Azji (zdjęcia odbywały się w Tajlandii). Spodziewajmy się kolejnej dawki satyry na turystów, bogaczy i ich przywileje, okraszonej czarnym humorem i niespodziewanymi zwrotami akcji. „The White Lotus” słynie z tego, że pozornie beztroski raj skrywa wielkie ambicje i grzeszki bohaterów. Premiera już w lutym.

Daredevil: Born Again

Matt Murdock, wraca z własnym serialem w MCU. „Daredevil: Born Again” nawiązuje do jednego z najsłynniejszych komiksowych wątków i zapowiada porządną dawkę mroku oraz walki z przestępczością na ulicach Nowego Jorku. Charlie Cox dalej wciela się w rolę Daredevila, Vincent D’Onofrio znów zagra się w Kingpina. Choć niektórzy widzowie obawiają się złagodzenia brutalności (w końcu to Disney+), producenci zarzekają się, że chcą zachować surowy styl znany z komiksów.

Wednesday – Sezon 2

Sukces pierwszego sezonu „Wednesday” na Netflixie przeszedł najśmielsze oczekiwania. Postać Wednesday Addams w interpretacji Jenny Ortegi podbiła media społecznościowe, a gotycki taniec nastoletniej bohaterki obejrzały chyba miliardy ludzi na TikToku. Twórcy zapowiedzieli, że kolejna odsłona będzie jeszcze bardziej skupiała się na rodzie Addamsów i tajemnicach Akademii Nevermore. Wiadomo, że Burtonowska stylistyka zrobiła furorę, więc liczymy na jeszcze więcej czarnego humoru i sarkastycznych docinków Wednesday.

The Last of Us – Sezon 2

Ekranizacja kultowej gry Naughty Dog wypadła rewelacyjnie, zyskując przychylność zarówno graczy, jak i widzów nieznających pierwowzoru. Pedro Pascal i Bella Ramsey stworzyli na ekranie zgrany duet, a HBO idealnie wyważyło proporcje między scenami akcji a warstwą emocjonalną. Drugi sezon skupi się na wydarzeniach z „The Last of Us Part II” – a to oznacza, że szykuje się prawdziwa burza w życiu bohaterów, zwłaszcza Ellie. Scenariusz 2 części gry aż prosił się o filmową adaptację, więc zrobienie tego źle byłoby naprawdę sztuką...

Poker Face – Sezon 2

Rian Johnson zasłynął filmami „Na noże” i „Glass Onion”, ale jego telewizyjny projekt „Poker Face” na platformie Peacock też przyjął się świetnie. Serial opowiada o bohaterce, która potrafi bezbłędnie wyczuwać kłamstwa, co oczywiście prowadzi ją do rozwiązywania rozmaitych zagadek kryminalnych. Drugi sezon ma zaoferować jeszcze ciekawsze sprawy do rozwikłania i jeszcze dłuższą listę gości specjalnych. Jeśli cenicie lekkie, a zarazem intrygujące kryminały ze szczyptą humoru, 2025 może być rokiem, w którym ponownie spotkacie się z tą nietuzinkową serią spod znaku "case of the week".

A Knight of the Seven Kingdoms

Świat „Pieśni Lodu i Ognia” jest niezmierzony, a HBO pragnie wycisnąć go jak cytrynę. Po 2 sezonach „Rodu Smoka” nadszedł czas na opowiadania George’a R.R. Martina o przygodach wędrownego rycerza Dunkana (Dunka) i młodego Aegona Targaryena (Egg). Te historie, choć nieco mniej epickie niż „Gra o tron”, mają sporo wdzięku i rozgrywają się w dobrze nam znanym Westeros. Można się spodziewać rycerskich turniejów, politycznych intryg i charakterystycznego dla tego uniwersum realizmu (gdzie „dobro” i „zło” są mocno względne).

Alien: Earth

Fanów uniwersum „Obcego” elektryzuje wieść, że Noah Hawley (odpowiedzialny za serial „Fargo” czy „Legion”) pracuje nad pełnoprawnym serialem, gdzie ksenomorfy pojawią się na Ziemi. To potencjalnie bardzo ciekawy kierunek: w filmach Ridleya Scotta widzieliśmy już stwory atakujące statki kosmiczne i kolonie, ale przerażające byłoby zobaczyć je u nas, tak, jak np. Predatora. Na razie niewiele wiadomo o fabule. Z pewnością będzie mocno klimatycznie i z wyraźnym przywiązaniem do horroru sci-fi.

The Studio

Satyra na branżę filmową autorstwa Setha Rogena i Evana Goldberga, w której Rogen wciela się w postać Matta Remicka – świeżo awansowanego szefa dużego studia. W jednej chwili musi stawić czoła pazernym producentom i kapryśnym artystom, a pulsująca perkusyjna ścieżka dźwiękowa w zwiastunie sugeruje naprawdę intensywne tempo akcji. W zapowiedzi pojawiają się też wielkie nazwiska, od Charlize Theron po Martina Scorsese, a całość – według pierwszych opinii – ma vibe rodem z „Birdmana”, czyli połączenie zabawnego surrealizmu z nerwową energią show-biznesu. Premiera już w marcu.

Watson

To medyczno-kryminalny dramat skupiający się na postaci dr. Johna Watsona (w tej roli Morris Chestnut). Po rzekomej śmierci Sherlocka Holmesa z rąk Moriarty’ego, Watson wraca do pracy lekarza i otwiera klinikę w Pittsburghu. Szybko jednak zaczyna jednak podejrzewać, że jego dawny arcywróg wcale nie odszedł na dobre. Zmagając się z rzadkimi przypadkami chorób, Watson musi przygotować się na konfrontację z genialnym przestępcą, który może zagrozić nie tylko jemu, ale i jego pacjentom.