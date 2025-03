Co poszło nie tak? Serial na podstawie kultowego filmu padł ofiarą Amazonu

"Szkoła uwodzenia" to klasyk lat 90, który doczekał się serialowej adaptacji. Niestety czarne chmury zgromadziły się nad jego kontynuacją.

Film "Szkoła uwodzenia" z 1999 roku jest dla wielu kultowym. Jest w nim opowiedziana nowo, lecz we współczesnej oprawie, historia oparta na motywach powieści "Niebezpieczne związki". Ponad dwadzieścia la temu rozkochała w sobie widzów, a serial miał dać więcej i lepiej.

To koniec. Serial na podstawie kultowego filmu padł ofiarą Amazonu

Niestety pomimo wielu lat, których "Szkoła uwodzenia" potrzebowała na swoją adaptację serialową, przygoda na małym ekranie trwała bardzo krótko. Bezlitosne reguły gry serii VOD dopadły i ten tytuł. Jak podaje portal Variety, który dotarł do informacji na wyłączność, Amazon nie planuje przedłużenia życia serialu. Drugi sezon nie zostanie w ogóle zrealizowany.

Serial zadebiutował ekskluzywnie na łamach usługi Amazon Prime Video w listopadzie 2024 roku, a więc zupełnie niedawno i już bez szans na kontynuację. Tak samo jak film, bazował na tym samym materiale, lecz miał przedstawić wizję jeszcze bliższą współczesnym realiom. W filmie zagrali między innymi: Sarah Catherine Hook, Zac Burgess, Savannah Lee Smith, Sara Silva, John Harlan Kim, Khobe Clarke, Sean Patrick Thomas i Brooke Lena Johnson

Serial dotyczył zupełnie nowych bohaterów, którzy wzorem filmu, bawili się emocjami i uczuciami innych. Akcja przeniosła nas do Waszyngtonu, gdzie przyrodnie rodzeństwo prowadziło grę na krawędzi, aby się wspiąć na szczyt hierarchii ich uczelni. Kiedy robi się niebezpiecznie, postanawiają uwieść córkę wiceprezydenta USA, by wykorzystać ją do własnych celów.

Najwyraźniej jednak ta historia o zdobywaniu serc, nie podołała w kwestii uwodzenia widzów. Chociaż nie ma oficjalnych danych, to można założyć, że Amazon nie był zadowolony nieobecnością serii w TOP10 serwisów streamingowych oraz niskimi notami krytyków.