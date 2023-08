Nowy film Finchera coraz bliżej! „Zabójca” już wkrótce na Netflix

Nowy film Finchera — czy trzeba pisać coś więcej na zachętę?

David Fincher to znacząca postać w świecie kina — jest uznawany za jednego z najbardziej wpływowych reżyserów i producentów w przemyśle filmowym. Jego twórczość cechuje się niepowtarzalnym stylem, skupiającym się na mrocznych i psychologicznych tematach, które ukazuje poprzez wyjątkową wizję wizualną.

Źródło: Netflix

Jego filmografia obejmuje wybitne dzieła takie jak „Seven”, gdzie detektywi tropią seryjnego mordercę w oparciu o siedem grzechów głównych, oraz „Fight Club”, adaptacja powieści Chucka Palahniuka, która rzuca światło na złożone aspekty męskiej psychiki. Fincher zdobył także uznanie za „The Social Network”, film opowiadający historię powstania Facebooka, oraz za „Gone Girl”, który skupia się na zagadkowym zniknięciu żony i rozwijającej się intrydze. Jego znak rozpoznawczy to dbałość o najdrobniejsze detale oraz doskonałość wizualna, co wyraźnie widać w jego filmach. Fincher zyskał również uznanie za pełnienie funkcji reżysera pierwszych odcinków nagradzanego serialu „House of Cards”.

Źródło: Netflix

Teraz pora na nową produkcję. Co wiemy o filmie „Zabójca”?

Nadchodzący film Davida Finchera, „Zabójca”, wzbudza duże emocje wśród fanów kina. Z niecierpliwością oczekuje się, jak reżyser ponownie zaskoczy widzów swoją wyjątkową wizją i zdolnością ukazania głębokich aspektów ludzkiej natury. Netflix opisuje ten film w następujący sposób:

Katastrofalne pudło sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą w międzynarodowej obławie, w której — jak utrzymuje — nie ma nic osobistego.

Film pojawi się na platformie streamingowej z wielkim czerwonym N w logo już 10 listopada. Zwiastun produkcji możecie zobaczyć powyżej — dajcie znać, jakie wrażenie na Was zrobił. Czekacie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło, grafika wyróżniająca: Netflix