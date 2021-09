Pokemon Trading Card Game Live: jeszcze w tym roku karcianka trafi na smartfony!

Karty Pokemon to ogromny biznes. Kto śledził szaleństwo które w ostatnich miesiącach rozegrało się na rynku kolekcjonerskim ten doskonale wie o czym mowa — to dla wielu solidna lokata kapitału w ramach alternatywnych inwestycji. Ale karcianka Pokemon to przede wszystkim gra strategiczna, która ma sprawiać frajdę graczom. I teraz, z okazji 25-lecia serii, ma się doczekać wydania wirtualnego na komputery (MacOS, Windows) oraz urządzenia mobilne (iOS, Android).

Pokemon Trading Card Game Live. Karcianka z Kieszonkowymi Stworkami będzie dostępna także wirtualnie

Kto grał w karty Pokemon, ten poczuje się tam jak w domu. W Pokemon Trading Card Game Live obowiązywać będą dokładnie te same zasady, co na turniejowych szaleństwach. Podobnie jak w prawdziwym świecie, gracze będą mogli wymieniać się kartami z innymi graczami, a na start każdy dostanie osiem zestawów, kolejne zaś będziemy mogli realizować za pomocą kodów które będą dostępne w fizycznych paczkach z kartami. Ale prawdopodobnie podobnie jak w obecnej TCG Online, będzie można je też nabywać osobno - wyłącznie w wirtualnej formie.

Jeżeli graliście w Pokemon Trading Card Game Online (dostępne wyłącznie na PC), to mam dla Was dobrą wiadomość — waszą kolekcję kart będziecie mogli przenieść do nowego wydania gry. Premiera zapowiedziana została jeszcze na ten rok - ale dokładne daty nie padły. Trzeba jednak przyznać, że mobilne wydanie karcianki z Pokemonami to rzecz, na którą wielu z graczy czekało od dawna. Lepiej późno, niż wcale - jestem przekonany, że stanie się ogromnym hitem!