Pokemon GO rekordy bije teraz, a nie w czasie największego szaleństwa

0

Miniony weekend w Pokemon GO to niekończące się szaleństwo związane z wielkim wydarzeniem Pokemon GO Fest 2024 Global – jednego z najbardziej angażujących wydarzeń w historii gry. Gracze, rozsiani po całym świecie wzięli udział w niezliczonych aktywnościach, które przyciągnęły ich tłumniej niż ktokolwiek się spodziewał!