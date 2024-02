Nowe Pokemony i Switch 2 zapowiedziane

Zapowiedziana dziś gra "Pokemon Legends: Z-A" pojawi się już w przyszłym roku. Coraz więcej wskazuje na to, że gra będzie wydana także na nową generację konsoli Nintendo Switch.

Tegoroczny Dzień Pokémonów obfituje w mnóstwo świeżych wieści o nowych grach i nie tylko, ale jedna z zapowiedzi może sugerować nadejście Pokemon Legends: Z-A na zupełnie nową Nintendo Switch 2. Pokémon Legends: Z-A, kolejna odsłona gry w stylu Arceus, zapowiedziana na 2025 rok, przyniesie powrót Mega Ewolucji, co z pewnością ucieszy fanów. 2024 rok będzie więc pierwszym od długiego czasu, kiedy nie zobaczymy nowej konsolowej gry Pokémon. Nie jest to jednak aż tak zła wiadomość, ponieważ wielu fanów oczekiwało poświęcenia większej ilości czasu na rozwój nowych gier z serii, szczególnie po kłopotliwej premierze Pokémon Scarlet and Violet.

Przyjdzie nam więc trochę zaczekać na premierę, ale istnieje szansa, że zagramy w nią na nowej konsoli od Nintendo. W końcowych sekundach zwiastuna pojawiła się informacja, że gra ukaże się "jednocześnie" na całym świecie w 2025 roku. Biorąc pod uwagę posta na oficjalnym koncie Pokemon na Twitterze, która wskazuje na premierę gry na "systemy" Nintendo Switch w przyszłym roku, trudno nie interpretować tego, jako zapowiedź obecności gry także na zupełnie nowym urządzeniu z rodziny Switch.

Pokemon Legends: Z-A - zwiastun gry. Czy wyjdzie na Switch 2?

Oczywiście, może to odnosić się do różnych wersji Nintendo Switch, takich jak model OLED czy Switch Lite, ale po siedmiu latach istnienia platformy, Nintendo mogłoby planować mocny start swojej następnej konsoli właśnie z grą Pokemon, które zawsze generowały wokół siebie ogromne zainteresowanie.

Nintendo dotąd nie wspomniało o planach dotyczących nowego sprzętu, ale nie brakuje plotek sugerujących nadejście Switch 2 w najbliższej przyszłości. Według raportu z tego tygodnia, premiera może odbyć się w marcu 2025 roku. Już w styczniu w ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 3000 deweloperów, 8% z nich zadeklarowało pracę nad następcą Switcha.