W 2020 roku skończyłem kilkadziesiąt gier na konsolach, a moją ulubioną została ta… ze smartfona!

A skoro już o pieniądzach mowa — z ciekawości przejrzałem ile w ciągu tych 11 miesięcy z Pokemon GO wydałem na tę zabawę. No tyle, że nie kupiłbym za to gry na PlayStation 5 — ani nawet PlayStation 4. Chyba że z drugiej ręki, ale to też nie żaden hit. W sumie wyszło nieco ponad 100 złotych. Dużo? Mało? Trudno mi ocenić — bo gdybym tego nie zrobił, miałym z grą równie dużo frajdy. Czasem kupuję coś w grze z wdzięczności i chęci wsparcia — ale to zawsze za grosze. Regularne rozstawianie stworków jest w zupełności wystarczające — choć są tam również wydarzenia za dostęp do których trzeba zapłaci złotówkami. Te są raz lepsze (Go Fest), raz gorsze (jak ten z Genesectem czy galariańskim Mr. Mime) — ale to już wybór każdego z graczy. Moje stanowisko jest takie, że można się świetnie bawić nie wydając tam nawet złotówki, bo patrząc na historię zakupów w iTunes ostatnie 3 złote które tam wydałem były w październiku. A od tego czasu przegrałem co najmniej kilkadziesiąt godzin ;-).

Świat F2P nie taki straszny, jak go malują

Pokemon GO nie jest grą idealną, ale pojawiła się w moim życiu w dobrym momencie. Kiedy (świetne) Sword/Shield online jest dla mnie nieakceptowalne przez ilość oszustów — tutaj ten problem nie występuje. Jest odrobina adrenaliny i produkt, który stale rozwija skrzydła. Cieszę się że twórcy stawiają nam granice, bo obawiam się, że bez tego były dni w których grałbym w PvP nie 25, a 125 walk dziennie. Brak przymusu regularnej opłaty (czy to abonamentowej, czy w innej formie) to niewątpliwy plus wyraźnie zmniejszający próg wejścia i czyniąc ją dostępną dla wszystkich. No i jeszcze jedno: nigdy nie poznałem wszelkich zakamarków okolicy w której mieszkam tak dobrze, jak w czasie gdy odkryłem Pokemon GO. Bo nawet przemierzając te same trasy starałem się znaleźć nowe zakamarki, by je urozmaicić. Przyjemne z pożytecznym! :)