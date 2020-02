Na co dzień wyznaję zasadę że jak wciągnąć się w gry mobilne, to tylko te premium. Bez mikropłatności, bez gatchy i innych elementów skutecznego wyciągania pieniędzy. Patrząc jednak jak cała Japonia zagrywa się w Pokemon Go (i mam tu na myśli ludzi w każdym wieku, nawet liczącą sobie więcej niż mniej babcię, która w metrze grała na dwa telefony ;), skusiłem się na instalację gry. Zalogowałem się na swoje konto którego nie ruszałem od dawna iiii… Przepadłem.

Jeżeli (tak jak większość) pamiętacie Pokemon Go jako tytuł z ciągłymi problemami i brakiem opcji, to spieszę poinformować że to już dawno nieaktualne. Ekipa pracująca nad grą przez te trzy lata stałe serwowała aktualizacje, które uczyniły ją zupełnie inną grą niż była na początku. Dodanie walk to dopiero początek: raidy, kolejne generacje stworków, dziesiątki nowych opcji i regularnie organizowane eventy to rzecz która nie pozwala się oderwać od ekranu. A gdy dodamy do tego wszystkie sekcje z przyjaciółmi (wymiana prezentów, wyzywanie na pojedynki) i dbanie o poziom przyjaźni z naszym Pokemonem nagle okazuje się, że nawet nie wiadomo kiedy mijają kolejne minuty, a my wciąż jesteśmy wpatrzeni w ekran smartfona. Mam tylko pewne obawy czy teraz, po powrocie z urlopu, ta zabawa będzie równie przyjemna. Bo co do tego że nie ma lepszego miejsca na zauroczenie się Pokemon Go niż Japonia — nie mam żadnych wątpliwości.