Płatny event w Pokemon Go. Czy warto zainwestować w łapanie Genesecta?

Ale wspomniałem, że zakup przepustki i wydanie 38 złotych oferuje więcej, niż tylko spotkanie z Genesectem i opcję dodania go do naszej kolekcji stworków. Ano właśnie — za wykonywanie kolejnych zadań zgarniamy tłumnie zestaw przedmiotów, które normalnie w grze sporo kosztują — nawet jeżeli mowa o promocyjnych boxach. Po drodze bowiem do naszego zestawu przedmiotów wpadnie cały zestaw Rare Candy, Poffin, Glaciar Lure, Super Inkubatory, Premium Raid Passy, Charged TM, nowe elementy ubioru — a wisienką na torcie jest opcja złapania innych Pokemonów niż Genesect: Duranta, Shelmeta, Karrablasta, Scizora, Skarmory’ego, Trubbisha oraz Pinsira. A co za tym idzie — opcja uzbrojenia się w dodatkowe cukierki dla tych stworków, no i zgarnięcie dodatkowego Stardusta.

Sam wciąż jeszcze biorę udział w zabawie — przez siedzenie w domu idzie mi nieco wolniej niż powinno, ale mimo że kupując dostęp do eventu w Pokemon Go miałem dość mieszane uczucia — ostatecznie uważam, że warto było zainwestować tych kilkadziesiąt złotych. Poza łapaniem Genesecta, patrzę na całość przez pryzmat fantastycznej paczki przedmiotów która wpadnie na moje konto — a znając ceny obowiązujące w sklepiku wiem, że jak najbardziej jest to warte swojej ceny. W lidze PvP można się naklikać godzinami i nie zdobyć nawet części tego, co mamy na wyciągnięcie ręki tutaj. W mojej opinii — jak najbardziej warto zapłacić za dostęp do eventu, ale Genesect schodzi na dalszy plan tej historii…