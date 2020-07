Kilka lat po premierze gry, zimą wciągnąłem się w Pokemon Go. Z dnia na dzień stało się moją ulubioną grą, od której nie potrafię się oderwać — spaceruję godzinami, biję gymy, zdobywam odznaki, a po powrocie walczę w PVP. Ten rok jest niezwykły: dystans społeczny, problemy z przemieszczaniem się, wiadomo więc, że Go Fest musiał zmienić formułę. I zmienił. W tym roku nie musieliśmy lecieć na drugi koniec świata: wystarczy zakup wejściówki (niecałe 70 złotych) i możemy grać gdziekolwiek jesteśmy. No i grałem — co prawda nie na hucznych uroczystościach organizowanych w centrach miast, a w niewielkim gronie przyjaciół, z dala od zgiełku. Ale nie zmienia to faktu, że wszyscy bawiliśmy się doskonale — i nie wyobrażam sobie, by za rok nie było powtórki!

Pokemon GO Fest 2020: lokalnie też można się doskonale bawić

Kupowany bilet zapewniał graczom dostęp do specjalnych questów (w których można było zgarnąć rzadkie Pokemony i pakiet przydatnych przedmiotów), a także większej ilości Pokemonów na mapie. Bo owszem — część (dość rzadkich) stworków dostępna była dla wszystkich — ale tylko uczestnicy Go Festu mogli łapać gatunki, których u reszty zabrakło. A nie powiem — widok gatunków które na co dzień (jeśli w ogóle) są dostępne w czterogwiazdkowych raidach niezwykle cieszył. I mimo że w sobotę po kilku godzinach moi współgracze byli już dość wymęczeni formułą, to w niedzielę wstąpiły nowe siły. No bo właśnie: pierwszego dnia rotacyjnie, co godziny, pojawiały się pewne typy Pokemonów, o czym Niantic informował od kilku tygodni. Żadna niespodzianka. A o tym co wydarzy się w niedzielę nie piśnięto ani słówka — i wszystkiego dowiedzieliśmy się dopiero po starcie wydarzenia wczorajszego ranka.