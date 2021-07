5 lat później: Pokemon GO bije rekordy i narasta wokół niego kontrowersji

Pokemon GO od pierwszych zapowiedzi brzmiało, jak spełnienie moich dziecięcych marzeń. I choć tuż po premierze od gry odbiłem się po kilku godzinach, to szaleństwo które ogarnęło świat było trudne do przeoczenia. WSZYSCY grali w Pokemon GO, a media głównego nurtu non-stop informowały o kolejnych dziwnych, niebezpiecznych i niecodziennych sytuacjach które — gdyby nie premiera gry — nigdy by się nie wydarzyły. Kilka tygodni później o grze zrobiło się cicho — i w oczach wielu projekt umarł. Ale wszyscy którzy zostali przy tej zabawie doskonale wiedzieli, że zabawa dopiero się zaczyna. Wiedzieli o tym również twórcy Pokemon GO, którzy skrupulatnie dodawali kolejne elementy do swojej produkcji.

Nowe mechaniki, nowe Pokemony, nowe sposoby zabawy

W ubiegłym tygodniu nagraliśmy z Konradem podcast o Pokemonach i Pokemon GO w którym mówiłem, że to jedna z tych gier w które każdy może bawić się na własnych zasadach. Nie żartowałem ani trochę. Kto chce skompletować Pokedex shiny — może udać się na łowy. Kto chce skompletować Pokedex stworków 100 IV – może to zrobić. Kto chce po prostu czasem połapać – może to zrobić. Kto wkręci się w walki Go Battle League (albo turniejowe podejście w postaci Silph Areny) – może to zrobić. Możliwości jest multum, co czyni tę grę taką niezwykłą. Twórcy stale rotują stworki, organizują tematyczne wydarzenia — zarówno regularnie odbywające się darmowe, jak i płatne (m.in. zbliżający się wielkimi krokami Go Fest 2021). I z każdym rokiem zarabiają coraz większe pieniądze.