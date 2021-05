Pokemon Go Fest 2021 zachęca biletami trzykrotnie tańszymi niż przed rokiem!

Zeszłoroczny Pokemon GO fest okazał się ogromnym sukcesem. Pandemia zmusiła twórców do zmiany formatu i udostępnienia zabawy każdemu. Okazało się to niezwykle opłacalne. Od kilku tygodni wiemy już, że tegoroczna formuła się nie zmienia. Zaskakujące jednak jest to, że zmienia się cena dostępu do wydarzenia. W tym roku zapłacimy za nie raptem 1/3 stawki, która obowiązywała w ubiegłym roku — zamiast 15 dolarów, będziemy musieli wyłożyć tylko pięć — co przekłada się na 23,99 zł!

Pokemon GO fest 2021 — za dostęp do wydarzenia zapłacimy znacznie mniej niż wcześniej

W tym roku z okazji piątej rocznicy powstania Pokemon Go, twórcy przygotowali specjalną ofertę dla wszystkich graczy. Wszyscy chcący dołączyć do zabawy zapłacą za dostęp do Pokemon Go Fest 2021 tylko 23,99 zł, czyli jedną trzecią tego, co trzeba było wyłożyć w minionym roku. Jakie atrakcje przygotowali dla nas tym razem twórcy?

Pokemon GO fest 2021 – data. Kiedy odbędzie się Go Fest 2021?

Wydarzenie Pokemon GO fest 2021 zostało zaplanowane w dniach 17-18 lipca 2021. Podobnie jak ostatnio, tym razem również w sobotę będziemy mogli liczyć na zmieniające się środowiska i rotacje występujących stworków, niedziela zaś będzie dniem raidów — i wszyscy posiadacze biletów otrzymają dziesięć darmowych raid passów, które kolejno będą dla nich dostępne do odbioru w Gymach. Ponadto przygotowana dla nich zostanie paczka z trzema darmowymi Remote Raid Passami. Pierwszego dnia wszystko zostanie podzielone na cztery strefy: dżunglę, pustynne góry, plażę oraz jaskinię. Każda z nich przyciągać będzie inne stworki.

Ale to jeszcze nie wszystko, bowiem twórcy przygotowali dla nas także zestaw atrakcji dostępnych przez cały czas trwania imprezy. Wszystkie lure’y będą działać przez trzy godziny, do wyklucia każdego włożonego podczas Go Festu jaja potrzebna będzie tylko połowa dystansu, a w 7-kilometrowych czekać na nas będą specjalne stworki — m.in. Igglybuff, Chingling czy Audino. Poza tym można liczyć na specjalne utwory muzyczne, animacje, a prawdopodobnie im bliżej samej imprezy – tym więcej informacji na temat tamtejszych atrakcji będzie przybywać. Nie może także zabraknąć debiutu nowych shiny Pokemonów – tym razem będą to Whismur, Chimecho, Audino i Tympole!

