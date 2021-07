Obecnie na hasło „Pokemon” reaguje się przede wszystkim myśląc o grze AR Pokemon Go, grze karcianej, a także nowych tytułach na Nintendo Switch. To właśnie o tym wszystkim dyskutujemy w najnowszym odcinku podcastu, bo żadna inna gra mobilna AR nie jest w stanie dogonić i pokonać Pokemon Go, a każda kolejna odsłona gry na Switcha rozchodzi się w milionach egzemplarzy. Skąd to stałe zainteresowanie i zaangażowanie fanów? W tym odcinku Konrad Kozłowski przepytuje oddanego gracza Kamila Świtalskiego.

Dlaczego Pokemon Go jest takie popularne?

