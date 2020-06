Pojedynek ARM pomiędzy Windows a macOS już dziś wygrywa Apple

Windows na ARM i Edge w emulacji

Zacznijmy od tego, co Microsoft zrobił przy prezentacji tak strategicznego projektu, jak Windows dla ARM. Zaprezentował świetny komputer, piszę bez cienia ironii, testowałem go i to jedno z najlepszych urządzeń, jakie używałem. Sercem komputera został opracowany wspólnie ze Snapdragonem procesor SQ1, który gwarantuje długi czas pracy na baterii i świetną wydajność tam, gdzie może obsłużyć skompilowane na ARM aplikacje.

Aplikacje… rzecz, która utopiła już inny świetny projekt Microsoftu, czyli Windows Mobile, powinna być oczkiem w głowie ludzi odpowiedzialnych za ten projekt. Niestety, nie dość, że Microsoft nie zdołał przekonać żadnego ważnego dla platformy dewelopera do współpracy w zakresie przygotowania aplikacji na ARM od dnia „zero”, to nie zrobił tego nawet z własnym oprogramowaniem. I nie mówię tu o jakichś drobnych programach pomocniczych, w momencie debiutu, nawet przeglądarka Edge pracowała w trybie emulacji.

Office 365 ciągle jest aplikacją hybrydową, z rekompilowanymi na ARM wnętrznościami oraz intelowym, emulowanym wrapperem. Z jednej strony zapewnia to ponoć zgodność z różnymi wtyczkami do Office, z drugiej spowalnia te programy oraz nie daje impulsu deweloperom do przeniesienia wszystkiego natywnie na nową platformę. Do dziś nie przygotowano też, tak ważnych w dzisiejszych koronawirusowych warunkach, natywnych Teamsów, a emulowana wersja pracuje bardzo niestabilnie.

Wygląda też na to, że Microsoft nie przygotował wygodnych narzędzi dla deweloperów, które mogłyby ułatwić i przyśpieszyć takie przejście. W takim oto stanie Microsoft wypuścił na rynek swój bardzo drogi produkt, którego znakiem rozpoznawczym są irytujące problemy, a użytkownik ma jednocześnie wybór z pozostaniem przy klasycznym, intelowym Windowsie. Może nie tak finezyjnym, ale działającym. Nie brzmi to jak przepis na sukces.

macOS on ARM – kluczowe aplikacje będą natywne

Apple do kolejnej rewolucji przygotowywało się od lat. Sukcesywnie wycinało starsze technologie, szczególnie te, których samo nie było autorem. Przygotowano środowisko XCode do pracy z nową architekturą. Odcinano, często boleśnie, aplikacje, których deweloperzy nie chcieli podążyć za zmianami. W efekcie, w momencie prezentacji nowej platformy, będącej w stadium beta, już pokazano część kluczowych aplikacji firm trzecich w wersjach natywnych. Żeby było zabawniej, jedną z nich był… Microsoft ze swoim Officem. Jak widać, włodarze tej firmy zrozumieli powagę sytuacji w przypadku Apple, a u siebie machnęli na wszystko ręką.

Apple przygotowało komplet narzędzi pozwalających łatwo kompilować aplikacje uniwersalne oraz działające warstwy systemu, odpowiadające za emulację i wirtualizację oprogramowania. Windows on ARM do dziś nie potrafi emulować własnych 64-bitowych aplikacji, przez co spora część nowoczesnych programów nie zadziała, a wirtualizacja dopiero teraz jest na finiszu. U Apple istnieje co prawda groźba, że nie zadziałają programy oparte np. na OpenCL/GL, ale oznacza to problemy tylko z przestarzałymi narzędziami. Oczywiście nie trzeba chyba dodawać, że komplet aplikacji Apple, w tym FCP X i Logic Pro będzie gotowy do pracy w nowym systemie od dnia debiutu?

Z marktingowego punktu widzenia ważne jest też, że na rynek nie trafia teoretycznie gotowy produkt dla konsumentów, z którym Ci będą co chwila mieć jakieś problemy. Na wypożyczenie do deweloperów trafią zestawy przeznaczone stricte do pracy nad natywnymi aplikacjami, ARM-owe Mac Mini. Dopiero, gdy twórcy programów w większości przygotują soje produkty, pojawi się Mac przeznaczony dla konsumentów.

Nawet jeśli nie podoba mi się to, co Apple wyczynia z UI macOS, czy promocja aplikacji gorszego sortu typu Catalyst, nie można nie docenić finezji, z jaką Apple przygotowuje ten system dla klienta końcowego. Pod koniec roku, gdy pierwsze Maki z ARM wjadą do salonów, większość oprogramowania będzie grzecznie czekaćw Mac App Store. Użytkownicy Surface Pro X, o takiej sytuacji po roku obecności na rynku, nie mają nawet co marzyć. Przypuszczalnie zastanawiają się bardziej, czy Surface Pro X2 w ogóle kiedykolwiek się pojawi. W Apple nie obejdzie się oczywiście bez problemów, ale sygnał dla użytkowników jest jasny, z naszej strony, zrobiliśmy co się tylko dało, żeby to przejście ułatwić.

Microsoft – grabarz doskonałych pomysłów

Nie specjalnie mogę zrozumieć, o co chodzi z tą firmą w ciągu ostatniej dekady. Sukcesy finansowe związane z rozrostem Azure i Office prawdopodobnie spowodowały, że cała reszta działalności firmy podlega mniejszym lub większym kaprysom, zamiast chłodnej analizie. Gdzieś od 2010 r. Microsoft jest firmą znacznie bardziej kreatywną niż Apple, a jednocześnie po mistrzowsku topi najlepsze pomysły, pogrążając ich rozwój w totalnym chaosie.

Projekty są rozwijane tak, że nikt nie może nadążyć za zmianami, aby potem wypaść z orbity zainteresowania na dłuższy czas. Rok temu Windows 10X startował jako system dla dwuekranowych urządzeń, potem zmieniono koncepcję na zwykłe, teraz sprawa ucichła zupełnie. Surface Pro X wystartował z wielką pompą, po czym na kolejnym Buildzie nie wspomniano o nim prawie w ogóle. O historii z Windows Mobile to nawet nie warto wspominać. Co zabawne, elementy utopionych pomysłów pojawiają się często u konkurencji, nierzadko w gorszej formie, a i tak odnoszą sukces, przyprawiając fanów marki o kolejne siwe włosy.

Wygląda na to, że niezależnie od jakości macOS Big Sur w stosunku do poprzedników, Apple bitwę o komputery z ARM wygrało walkowerem. Microsoft do swojej rewolucji kompletnie się nie przygotował, a wygląda na to, że zdążył się już nią znudzić. Pewnie, gdyby zjawił się ktoś wierzący w ten projekt, byliby w stanie choć trochę nadgonić stracony czas. Tyle że znając tę firmę, ludzie od rozwoju software, są teraz bardzo zajęci… portowaniem Office na nowego ARM-owego Maka.