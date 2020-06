 Apple Keynote w oczach macusera marudy: zaskakująco dobrze, ale…

iPadOS, znów jakby trochę podglądano Microsoft…

iPadOS dostał w sumie niewiele czasu ekranowego, jak na ostatnie standardy Apple, a zmiany są w sumie ciekawe. Boczna belka w aplikacjach powinna poprawić czytelność i nawigację wielu, szczególnie produktywnych aplikacji. Niepokoi jednocześnie brak informacji na temat poprawienia aplikacji Pliki. Ta kwestia w iPadOS kuleje i to bardzo i brak zmian może przyćmić efekt nowości.

Zdecydowanie na plus wyglądają zmiany opcji wyszukiwania, która przypomina teraz bardziej to, co znamy z macOS. Zdecydowanie najciekawiej wyglądają nowe możliwości jakie daje nam Pencil i obsługa tekstu odręcznego. Wygląda to podobnie do tego, co stara się zaimplementować w Windows 10 Microsoft, ale… sprawia lepsze i bardziej spójne wrażenie. Co więcej, efekty takie jak zmiana elementów rysowanych na figury, robiona na poziomie systemu, zapewne będzie skutkowała tym, że deweloperzy w posty sposób będą mogli zaimplementować tę funkcjonalność w swoich aplikacjach. Myślę, że jeśli wszystko w iPadOS będzie działało tak płynnie jak na prezentacji, w Seattle będą mieli niezłego kaca.

Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów, zajrzyjcie do tekstu Kamila.