Na te filmy czekamy! Największe premiery w 2024 roku

Rok 2024 zapowiada się jako czas ekscytujących premier filmowych, także dlatego, że pojawi się mnóstwo kontynuacji znanych hitów . Jedną z najbardziej oczekiwanych produkcji jest „Diuna: Część druga”, kontynuacja epickiej sagi science fiction. Fanów kina akcji z pewnością zainteresuje "Furiosa", spin-off kultowego "Mad Maxa". Kolejną atrakcją jest "Joker: Folie à deux", w którym Joaquin Phoenix powraca jako ikoniczny przestępca, a obok niego zobaczymy Lady Gagę jako Harley Quinn. Nie zabraknie również kina sci-fi z Robertem Pattinsonem w "Mickey 17". Film "Civil War" to najbardziej wyczekiwana przeze premiera - nowy film studia A24 skupi się na wojnie domowej w USA.

Nowe filmy w 2024 roku - jakie premiery zobaczymy?

Dodatkowo, oczekuje nas od dawna wyglądany powrót Deadpoola w "Deadpool 3", a fani serii "Ghostbusters" z pewnością ucieszą się na wieść o kontynuacji "Pogromców duchów. Imperium lodu". To tylko niektóre z najważniejszych premier, dajcie znać w komentarzach na co Wy czekacie najbardziej. Po więcej szczegółów i daty premier zapraszamy do materiału wideo powyżej.