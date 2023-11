Ghostbusters: Frozen Empire. Nowi Pogromcy Duchów na pierwszym zwiastunie

Reboot "Pogromców Duchów" z 2016 r. nie był udany. Film spotkał się ze średnim zainteresowaniem ze strony widzów oraz kiepskimi ocenami krytyków. Włodarzom Sony produkcja też nie przypadła do gustu, ale nie zamierzała się poddawać. Nowy film, który do kin trafił w 2021 r. całkowicie pominął ten reboot i skupił się na kontynuacji fabuły rozpoczętej w 1984 r. "Pogromcy duchów: Dziedzictwo" może i nie zarobił kroci, ale przy znacznie mniejszym budżecie, przyniósł więcej zysków. To wystarczyło, do zapowiedzi jeszcze jednego filmu, który garściami czerpać będzie z pierwowzorów i ponownie pozwoli zobaczyć na ekranie znane postaci, lokacje i duchy Czy sukces ten powtórzy kolejna część?

Ghostbusters: Frozen Empire. Pierwszy zwiastun. Kiedy premiera?

W filmie Ghostbusters: Frozen Empire, rodzina Spenglerów powraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło - kultowej nowojorskiej remizy strażackiej - aby połączyć siły z oryginalnymi Pogromcami Duchów, którzy opracowali ściśle tajne laboratorium badawcze, aby przenieść niszczenie duchów na wyższy poziom. Ale kiedy odkrycie starożytnego artefaktu uwalnia złą moc, nowi i starzy Pogromcy Duchów muszą połączyć siły, aby chronić swój dom i uratować świat przed drugą epoką lodowcową.

Na ekranie pojawią się: Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, Celeste O’Connor, Logan Kim, Dan Aykroyd, Ernie Hudson oraz Annie Potts. Za scenariusz odpowiada zespół znany z prac nad poprzednią częścią, czyli Gil Kenan oraz Jason Reitman. Na fotelu reżysera zasiadł Gil Kenan.

Premiera filmu "Ghostbusters: Frozen Empire" zapowiedziana jest na wiosnę 2024 r. Choć w zwiastunie nie pada konkretna data, na stornach Sony Pictures znajdziemy informację, że film zadebiutuje na dużym ekranie 29 marca 2024 r.