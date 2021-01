Podwyżki cen Netflix dają do myślenia. Więcej filmów i lepsza jakość nie przekonują

Podwyżki cen Netflix w USA i Wielkiej Brytanii

Podwyżki cen subskrypcji Netflix w USA i Wielkiej Brytanii nie są znaczące, bo w ogóle nie dotknęły najniższego planu, standardowy podrożał o dokładnie 1 dolar, a premium o 2 dolary. Oznacza to więc, że z $12,99 abonament wzrósł do $13,99 za pakiet HD i z $15,99 do $17,99 za pakiet 4K. Jeśli z konta korzysta dwójka widzów lub więcej, to podwyżka nie wydaje się znacząca, ale warto mieć na uwadze fakt, że podwyższanie cen subskrypcji stało się niemal coroczną tradycją Netfliksa i nie wszyscy zapomnieli o tej poprzedniej.

streaming services like netflix that increase their price yearly and say “hehe more entrainment tho” have the end goal of being online cable services. just watch, 10 years from now netty will be 50 a month pic.twitter.com/llNOxpWcki — ihmlsfmiwdsfb (@SeventhLordLeah) January 20, 2021

Dla wielu osób 18 dolarów za dostęp do Netfliksa jest kwotą zbyt wysoką i choć trudno jest określić jak dużo użytkowników faktycznie zrezygnowało wcześniej z usługi albo wkrótce to zrobi, to warto przypomnieć, że Netflix ma za sobą trudne okresy na domowym, amerykańskim rynku, gdzie pewien czas temu po raz pierwszy w historii odnotował spadek liczby klientów. W żadnym z innych regionów nie doszło do takiej sytuacji.

Coraz więcej lepszych/droższych filmów i seriali na Netflix

Nikogo nie powinny jednak dziwić próby zwiększenia wpływów przez Netflix, skoro treści w katalogu usługi cały czas przybywa, powstaje coraz więcej lokalnych produkcji, a na 2021 rok zapowiedziano premierę co najmniej jednego dużego filmu tygodniowo. Jeśli na liście twórców znajdują się Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Dwayne Johnson, Idris Elba, Meryl Streep, Zendaya, Jennifer Lawrence, Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Gal Gadot, Jake Gyllenhaal i John David Washington, to chyba nie przesadzę, jeśli napiszę, że podwyżka była dość oczywista.

Wyższe ceny Netflix w Polsce?

Nadal jednak nie mówi się nic o wyższych cenach Netflix w Europie, a tym bardziej w Polsce. Ostatnimi zmianami, jakie dotknęły polski rynek były testy różnych cenników oraz wprowadzenie mobilnych planów. Wydaje mi się, że tym razem wzrost cen nas nie ominie i na przestrzeni najbliższych miesięcy mogą pojawić się kolejne próby wprowadzenia zmian w cenniku, które doprowadzą do pewnych roszad w ofercie.

A przecież nie tylko nowości serialowe i filmowe generują koszty, lecz także usprawnienia techniczne w i tak prawdopodobnie najlepszej pod tym względem platformie VOD na świecie. Obsługa ultra wysokiej rozdzielczości i dźwięku przestrzennego, wznawianie odtwarzania, tryb offline, a przede wszystkim sprawnie działające i niezawodne aplikacje z przyjaznym interfejsem to kompletny zestaw funkcji, którego próżno szukać u konkurencji nawet w 2021 roku.

Lepszy dźwięk na Netflix na Androidzie

W międzyczasie otrzymaliśmy natomiast kolejne nowości, w tym poprawę jakości dźwięku na urządzeniach z Androidem. Aplikacja zyskała wsparcie dla kodeka xHE-AAC (będącego rozszerzeniem HE-AAC z MPEG-D DRC), który ma zapewnić studyjną jakość audio. Jedną z jego największych zalet to zmienny bitrate, który dostosowuje brzmienie w zależności od prędkości łącza, ale poprawa ma być te zauważalna przy nagłych zmianach poziomu głośności (film akcji – > dramat).

Zmiana prędkości odtwarzania Netflix na www