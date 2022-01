1,34 mld smartfonów trafiło do sprzedaży w 2021 r. Kto liderem?

Jak podaje firma Omdia, zajmująca się m.in. obserwacją rynku smartfonów, w całym ubiegłym roku trafiło ich do sprzedaży 1,34 mld. W roku 2020 było to 1,29 mld sztuk. Można więc mówić o 3,4-procentowym wzroście rok do roku. Pierwsza połowa 2021 r. była zdecydowanie lepsza niż pozostałe miesiące. Odpowiedzialna była za to przede wszystkim lepsza sytuacja pandemiczna. Niestety, kolejne kwartały dla rynku smartfonów nie były takie łaskawe. Problemy z dostępnością podzespołów i utrudniona logistyka odbijają się na producentach i konsumentach. Ostatni kwartał 2021 r. to spadki na poziomie 6,6 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym. Do sklepów trafiło 356,4 milionów telefonów. To o 24,5 miliony mniej niż w tym samym okresie w roku 2020.

Rok smartfonów. Samsung ponownie liderem dostaw

Zeszłorocznym liderem w dostawie smartfonów do sklepów, podobnie jak w roku 2020, jest Samsung z 271,5 mln sztuk swoich urządzeń mobilnych. To o 5,9% procent więcej niż poprzednio (w roku 2020 wysłano 256,3 mln telefonów). Tuż za nim, z wynikiem 236,2 mln sztuk, uplasowało się Apple. To dla amerykańskiej firmy bardzo dobry rok i jeszcze lepszy ostatni kwartał, który ma być najlepszy w historii mimo panujących na rynku problemów z dostawami.

Podium zamyka Xiaomi. 190,2 mln smartfonów to wzrost o 28,2% w porównaniu z rokiem 2020. Największe wzrosty dotyczyły jednak innej firmy. Realme, które w roku 2021 r. dostarczyło 58,1 mln sztuk swoich urządzeń mobilnych zanotowało 48,6-procentowy wzrost z 39,1 mln egzemplarzy, które na rynek trafiły w 2020 r.

Niewątpliwie największym przegranym zeszłego roku, zdaniem raportu Omdia, jest Huawei. Chińska firma od dłuższego czasu boryka się z problemami. Harmony OS, który ma być odpowiedzią na Androida i ograniczenia dostępu do usług Google na smartfonach Huawei, nie wystarczył, by zainteresować klientów. Spadki na poziomie 81,6% są mocno odczuwalne (choć w zestawieniu za rok 2020 uwzględnione są też smartfony Honor). W samym 2021 r. na rynek miało trafić zaledwie 35 milionów smartfonów chińskiego producenta.

Ostatni kwartał smartfonów. Apple na prowadzeniu

Apple nie pomyliło się w swoim podsumowaniu ostatniego kwartału. Dla firmy to rekordowy okres. Omdia podaje, że w ostatnich trzech miesiącach do sklepów trafiło 87 mln telefonów iPhone. To wzrosty na poziomie 70,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem - z pewnością pomogła w tym premiera iPhone'a 13 i jego kilku wariantów. Na drugim miejscu, z 69,1 mln sztuk smartfonów znalazł się Samsung, który podobne wyniki osiągnął w trzecim kwartale. Podium zamyka Xiaomi z 45,2 mln egzemplarzy swoich urządzeń mobilnych. W zestawieniu pojawia się także Honor. Marka należąca wcześniej do Huawei wróciła do gry w 2021 r. z usługami Google i nowymi smartfonami. 15 milionów sztuk w kilka miesięcy to bardzo dobry wynik. W Top 10 zabrakło natomiast Huawei - smartfony tej firmy zakwalifikowano w grupie "Inne" z liczbą 36 mln sztuk sprzętu, który trafił na rynek.

Pełny raport dotyczący zeszłego roku i ostatniego kwartału znajdziecie na stronach Omdia.

Obrazek wyróżniający: Thai Nguyen z Unsplash