Nie da się ukryć, że dla firm takich jak Sony, okres świąteczny jest jednym z najgorętszych - przynajmniej jeśli chodzi o dział rozrywki elektronicznej PlayStation. Konsole pod choinkę to najlepszy z możliwych prezentów dla młodych (i nie tylko). Jednak zakup PlayStation 5 nie jest taki prosty. Choć Sony stara się sprostać zapotrzebowaniom, tak problemy z dostępnością podzespołów, utrudniona logistyka i wciąż panująca pandemia, nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej liczby konsol nowej generacji.

Sony podsumowuje ostatni kwartał PlayStation. Choć zanotowano spadki, to wciąż bardzo dobry okres

W ostatnim kwartale do sprzedaży trafiło 3,9 mln sztuk konsol PlayStation 5. Na rynku, w rok po premierze, jest ich więc 17,3 mln egzemplarzy. W tym okresie do sprzedaży trafiło też nieco ponad 200 tys. sztuk konsol poprzedniej generacji - PlayStation 4 (choć nie podano których konkretnie modeli). W porównaniu z podobnym okresem z roku 2020, dział Sony związany z grami zaliczył 8-procentowy spadek z wynikiem ok. 7,09 mld dolarów.

Nie oznacza to wcale, że trzy ostatnie miesiące były dla PlayStation złe. Wręcz przeciwnie. O ile w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdy PlayStation 5 trafiło do sprzedaży, zaobserwowano spadki, tak kwartał kończący się 31 grudnia 2021 r. był drugim najlepszym w historii. Na pierwszym miejscu jest czwarty kwartał 2020 r., gdzie na fali PlayStation 5 Sony zanotowało najwyższe przychody. Ostatnie trzy miesiące to najlepszy dotychczasowy zysk operacyjny. Wzrost na poziomie 12,1 proc. przełożył się na ok. 810 mln dolarów.

Sony i PlayStation w ostatnim kwartale. Gdyby nie problemy z dostępem konsol PS5, byłby rekord

Przy okazji podsumowania ostatniego kwartału Sony, firma przedstawiła liczby dotyczące subskrybentów PlayStation Plus oraz użytkowników usług oferowanych w ramach PlayStation Network. Dane z 21 grudnia 2021 r. podają, że aktywnych subskrypcji PS+ było 48 milionów. Każdego miesiąca z usług PlayStation Network, w tym ze sklepu PlayStation Store, korzysta 111 milionów osób. Średnio zostawiały one w sklepie nieco ponad 42 dolary (dotyczy to zarówno gier, jak i usług).

A jak wyglądała sytuacja gier na konsole PlayStation? Sony podaje, że każdej sekundy do użytkowników trafiało średnio 11,66 gier na PlayStation 4 i PlayStation 5. A to przekładać się ma na nieco ponad milion gier każdego dnia. W samym tylko PlayStation Store kupowano dziennie średnio 634 tys. gier - i to wyłącznie w ostatnich trzech miesiącach. To drugi najlepszy kwartał dla PlayStation Store z przychodem na poziomie 3,80 mld dolarów. Ciekawostką jest również fakt, że obecnie 67,5 proc. gier na PlayStation, które kupili gracze, to tytuły w wersji cyfrowej.

Sony to nie tylko PlayStation. Firma prowadzi kilka dywizji. Poniżej znajdziecie skrócone podsumowanie ostatniego kwartału:

Music: najwyższe przychody i trzeci co do wielkości zysk operacyjny w okresie obejmującym trzeci kwartał roku fiskalnego

Pictures: najwyższe przychody oraz najwyższy zysk operacyjny w historii

Electronics Products & Solutions: najwyższe przychody od czasu trzeciego (do końca grudnia) kwartału fiskalnego 2018 r.

Imaging & Sensing Solutions: najwyższe przychody i drugi co do wielkości zysk operacyjny

Financial Services: najwyższe przychody

Więcej informacji znajdziecie na stronach Sony przygotowanych dla inwestorów.