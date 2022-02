Discord to jeden z najpopularniejszych komunikatorów w tych czasach. Zdecydowana większość graczy (chociaż nie tylko) komunikuje się przez tę platformę, która stale jest rozwijana i dostosowywana do potrzeb użytkowników. Wreszcie przyszedł czas, w którym to również gracze PlayStation będa mogli w pełni cieszyć się Discordem.

Jak podaje BusinessOfApps, Discord może pochwalić się w sumie 300 milionami aktywnych użytkowników, z czego pod koniec 2021 roku blisko 140 milionów użytkowników było stale aktywnych. Ilość aktualizacji oraz ulepszeń dla użytkowników sprawia, że coraz więcej ludzi korzysta z tego komunikatora.

Discord współpracuje już z Xboksem, Steamem i Battle.netem i wieloma innymi platformami. 8 miesięcy temu PlayStation ogłosiło współpracę z komunikatorem, której owocem miała być dostępność programu na konsolach japońskiej firmy.

Dzisiaj Discord na swoim blogu poinformował, że można połączyć swoje konto PlayStation Network do konta na platformie. Będzie to wyglądało tak samo, jak w przypadku innych usług - jeśli będziemy grać w tytuł na PS4 lub PlayStation 5, będzie to wyświetlane w naszej aktywności w profilu.

Jest to wygodne również pod względem gier multiplatformowych, takich jak Apex: Legends czy Call of Duty: Warzone - wtedy nasi znajomi grający na komputerach osobistych lub Xboksie będą mogli wygodnie zaprosić nas do gry, przy okazji łącząc się głosowo.

Niestety, funkcja w tej chwili dostępna jest wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Discord jednak ma w planach jak najszybciej udostępnić tę możliwość dla innych regionów. Według doniesień, pierwsze na liście mają być kraje europejskie. Discord jest dostępny na komputerach osobistych z systemami Windows, macOS oraz Linux, a także na urządzeniach mobilnych z Androidem i iOS.