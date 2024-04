Nowa era cyfrowej Polski? Ministerstwo Cyfryzacji podsumowuje 100 dni

Ministerstwo Cyfryzacji chwali się tym, co udało się osiągnąć przez pierwsze 100 dni pracy. Przed resortem jeszcze wiele lat ciężkiej pracy, by móc śmiało mówić o cyfrowej transformacji i nowej erze cyfrowej Polski.

Wielkie nadzieje wiązane były z pierwszymi 100 dniami po zaprzysiężeniu nowego rządu, zwłaszcza w obszarze cyfryzacji. Ministerstwo Cyfryzacji intensywnie pracowało nad nowymi inicjatywami i rozszerzało projekty poprzedników zapowiadając jednocześnie bardziej otwarte podejście do tematów związanych z cyfryzacją i tego, że dotyka ona nas wszystkich. Nie dziwi więc, że MC stawia na otwarte konsultacje społeczne, które mają być fundamentem działań. Seria spotkań z różnymi grupami interesów, organizacjami pozarządowymi oraz samorządami daje możliwość zabrania głosu, podzielenia się sowimi spostrzeżeniami i uwagami na temat otaczającego nas świata cyfrowego. Nowa polityka ma wyznaczać jasne ramy dla projektów legislacyjnych, podnosząc transparentność i zaufanie społeczne.

Nowe wyzwania i cele po 100 dniach w Ministerstwie Cyfryzacji

Przez pierwsze 100 dni w Ministerstwie Cyfryzacji odbywał się wielki remanent. Teraz podsumowujemy ten rozdział i wskazujemy kierunki na przyszłość. Chcemy przyspieszyć z legislacją, stawiać na sztuczną inteligencję, cyfrową higienę czy rozwój kompetencji cyfrowych.

– mówi wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski.

Ważnym priorytetem ministerstwa na tę kadencję ma być także rozwój działań z zakresu higieny cyfrowej. Poprzez edukacyjne kursy dla dzieci, rodziców i nauczycieli oraz przygotowywane materiały informacyjne Ministerstwo Cyfryzacji dąży do podniesienia świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Duży nacisk ma być również kładziony na zwiększenie cyberbezpieczeństwa, walka z dezinformacją oraz nowe usługi cyfrowe dla obywateli."

MC skupiać się będzie również na wykorzystaniu sztucznej inteligencji jako kluczowego narzędzia przyszłości. Aktualizacja polityki rozwoju sztucznej inteligencji oraz powołanie Grupy Roboczej ds. sztucznej inteligencji i technologii przełomowych to tylko niektóre z inicjatyw mających na celu promowanie innowacyjności i rozwój technologiczny. Rozpoczęły się także prace nad wdrożeniem w Polsce przepisów wynikających z europejskiego Aktu o Sztucznej Inteligencji, o którym pisaliśmy wczoraj. Prowadzone są także rozmowy nad założeniami funduszu AI.

Jak będzie wyglądała przyszłość cyfrowej Polski?

Inwestycje w sektorze półprzewodników zyskały szczególne wsparcie, co może przynieść istotne korzyści dla polskiej gospodarki. Planowane inwestycje zagraniczne, takie jak budowa fabryki półprzewodników, mogą przyczynić się do wzrostu nowoczesnych technologii i miejsc pracy. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podczas niedawnej wizyty w Brukseli rozmawiał z Komisarz Vestager o szybkiej ścieżce dla rozpatrzenia wniosku prenotyfikacyjnego, co świadczy o zaangażowaniu rządu w rozwój sektora technologicznego.

Ministerstwo zapowiada też programy wspierające kobiety w branży technologicznej i ICT stają się coraz bardziej istotne. Inicjatywy takie jak "Zostań cyfrową ekspertką" czy "Okrągły stół kobiet branży ICT" mają na celu promowanie równouprawnienia i wspieranie rozwoju zawodowego kobiet w sektorze nowych technologii.

Oprócz wielkich projektów jest całe mnóstwo spraw z zakresu cyfryzacji, które dotyczą każdej Polki i Polaka. Wiele z nich realizujemy każdego dnia. Dotychczas zaniedbano również wdrażanie prawa europejskiego, a to ma wpływ na życie każdego z nas – na nasze bezpieczeństwo. Dziś robimy wszystko, aby te zaległości nadrobić.

– mówi Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji.

Pierwsze 100 dni, zdaniem Ministerstwa Cyfryzacji, przyniosły wiele ważnych inicjatyw i celów, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości kraju w erze cyfrowej. Wsparcie dla innowacji, rozwój sztucznej inteligencji, walka z cyberzagrożeniami oraz promowanie partycypacji społecznej to tylko niektóre z obszarów, które będą kształtować cyfrową przyszłość Polski.