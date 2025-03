"Podstawowy" iPhone 17 nareszcie wart uwagi. Trafi tam najlepsza funkcja z modeli Pro

Obserwując poczynania Apple i różnice w ich poszczególnych produktach, nie sposób nie patrzeć z politowaniem na to co robią w kwestii ekranów. Te od lat są naprawdę wysokiej jakości, jednak jeden z najważniejszych aspektów: odświeżanie 120 Hz jest u nich od lat dostępne wyłącznie w modelach Pro. I to niezależnie czy mowa o komputerach, tabletach czy smartfonach. To w oczach giganta z Cupertino czyni sprzęty Pro -- stąd też autorska nazwa, którą się posługują: ProMotion. I nie ukrywam, że sam jestem jednym z użytkowników, którzy właśnie ze względu na nią decyduje się na wybór najdroższych urządzeń w ich portfolio. Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że androidowa konkurencja potrafi pakować ekrany z odświeżaniem 120 Hz już nie tylko do średniej, ale też niskiej półki.

Wygląda jednak na to, że idzie nowe. I w tym roku Apple miałoby zmienić swoją politykę: przynajmniej jeśli chodzi o smartfony.

fot. Kamil Świtalski

ProMotion także w tańszych iPhone'ach

ProMotion to rozwiązanie, które zwiększa częstotliwość odświeżania ekranu. To zaś bezpośrednio przekłada się na płynniejsze animacje i szybszą reakcję urządzenia na dotyk. Ekrany dotychczasowych iPhone'ów (pomijając serię Pro od 13 wzwyż) działa z częstotliwością 60 Hz, natomiast wyświetlacze ProMotion mogą osiągać nawet 120 Hz. Dzięki temu przewijanie treści, animacje i ogólne użytkowanie telefonu stają się bardziej responsywne i komfortowe -- a to daje także poczucie znacznie szybszego działania urządzenia. Stąd też w opinii wielu to nowy ekran jest w stanie bardziej "przyspieszyć" urządzenie w codziennym użytkowaniu, niż znacznie szybszy procesor.

Apple nie jest jedynym producentem, który nowe technologie przedstawia najpierw w najdroższych modelach, a dopiero po czasie trafiają one do podstawowych wersji urządzeń. I prawda jest taka, że w przeszłości firma robiła to znacznie szybciej -- ale... w iPhone'ach z roku na rok zmienia się coraz mniej, więc tym razem przyszło nam na to czekać aż cztery lata.

fot. Kamil Świtalski

Na tę chwilę mówi się, że nowe funkcje trafią przede wszystkim do podstawowych modeli iPhone'a 17. Nie wiadomo jak sprawy będą miały się ze sprzętami, które mają wzbogacić tegoroczny line-up -- czyli będącego w sferze plotek iPhone'a 17 Slim / Air. Nie jest jednak wykluczone, że wszystkie modele doczekają się nowych opcji.

Wysokie odświeżanie i... co więcej?

Wysoka częstotliwość odświeżania to główny, ale nie jedyny, atut ekranów ProMotion. Technologia ta umożliwia bowiem korzystanie ze znanej i lubianej funkcji Always On Display, która pojawiła się w iPhonie 14 Pro w 2022 roku. Pozwala ona na wyświetlanie podstawowych informacji na ekranie nawet wtedy, gdy telefon jest zablokowany. Niestety - na tle możliwości z androidów, tutaj wciąż jest biednie, ale lepszy rydz, niż nic.Dodatkowo ProMotion umożliwia korzystanie z trybu StandBy, który przekształca iPhone’a w zegar nocny lub centrum powiadomień, gdy znajduje się na ładowarce w pozycji poziomej.