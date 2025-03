Apple traci na tym miliard dolarów rocznie. Twierdzi, że to zgodne z planem

Aż miliard dolarów rocznie traci Apple na produkcji filmów i seriali. To jednak zgodne z taktyką firmy.

Apple jest ostatnio w niezłej formie w kwestii jakości nowych filmów i seriali, dodawanych do platformy TV+. Gigant wciąż nie może równać się jednak z konkurencją pokroju Netflixa, która wręcz masowo zalewa rynek nowymi treściami. Nowy raport pokazuje, że Apple traci rocznie ogromne pieniądze na rozwój usługi, która jako jedyna nie wygląda na rentowną. To jednak część szerszego planu.

Apple TV+ to finansowa porażka, ale tak miało być

Aż miliard dolarów rocznie – tyle według raportu opublikowanego przez The Information ma tracić Apple na platformie streamingowej Apple TV+. Nie ma się jednak co dziwić, bo produkcja filmów i seriali – szczególnie tych z gwiazdorską obsadą – to ogromny wydatek, a wspomniany wcześniej Netflix jest w stanie przepalać kwotę aż osiemnastokrotnie większą.

Może się więc wydawać, że Apple nierozsądnie zarządza finansami, ale… taki właśnie był plan. Gdy Apple TV+ startowało w 2019 roku, Tim Cook i spółka zakładali właśnie straty na poziomie miliarda rocznie, bo TV+ nigdy nie miało na celu wygryzienia Max, Prime Video czy Netfliksa – filmy i seriale od Apple miały być wartością dodaną, która napędza sprzedaż głównych produktów, takich jak iPhone’y, iPady czy komputery Mac.

Pomimo tego, że Apple wydaje czasem naprawdę fantastyczne produkcje (niech przykładem będzie tu Rozdzielnie czy Ted Lasso), to nie przekłada się to na zainteresowanie widzów spoza ekosystemu, choć przecież Apple TV+ jest dostępne w przeglądarce, na konsolach czy na urządzeniach z systemem Android – w USA widzowie stanowią mniej niż 1% całkowitej oglądalności usług streamingowych.

Co ciekawe, kierownictwo Apple TV+ mogło korzystać początkowo z taryfy ulgowej i nie przejmować się kosztami, między innymi dzięki wstawiennictwu takich osób jak Eddy Cue (starszym wiceprezesem ds. usług), co było zjawiskiem dość nietypowym, biorąc pod uwagę finansową dyscyplinę Apple. Wiele wskazuje jednak na to, że sielanka powoli się kończy. W ubiegłym roku budżet TV+ zmniejszono o 500 milionów dolarów, a analitycy przewidują dalsze cięcia w niedalekiej przyszłości.

Stock image from Depositphotos