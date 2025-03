Komputer Apple za 375 tys. dolarów - tym razem trudno dyskutować z tym, że jest drogo

Przywykliśmy już do tego, że kolejne aukcje internetowe z unikatowymi rzeczami od Apple potrafią osiągać coraz bardziej zawrotne ceny. Tym razem do sprzedaży trafiła prawdziwa perełka: komputer Apple-1. Czyli pierwsza konstrukcja stworzona wspólnie przez Steve'a Jobsa i Steve'a Wozniaka -- to właśnie ona zapoczątkowała erę Apple. Dziś znalezienie tego sprzętu jest niezwykle trudne. Co jakiś czas pojawia się on na rozmaitych aukcjach - w różnym stanie. Tym razem jednak mowa o egzemplarzu, który wciąż w pełni działa. I to właśnie takie perełki śnią się po oczach kolekcjonerom i fanom technologii. Warto mieć na uwadze, że sprzęt został sprzedany za zawrotną cenę - i patrząc na nią muszę przyznać, że faktycznie Apple jest drogie.

Komputer Apple-1 sprzedany za 375 tys. dolarów. Działający unikat, który jest w pełni sprawny

Regularnie piszemy o ofertach wystawianych przez firmę RR Auction, bo to właśnie u nich pojawia się coraz więcej takich perełek. Teraz firma oficjalnie potwierdziła, że udało się sprzedać jeden z najrzadszych i najtrudniej dostępnych na rynku komputerów giganta z Cupertino: Apple-1. Co więcej, organizatorzy zaznaczyli, że mowa tu o w pełni funkcjonalnym modelu. Jak twierdzą, został on "skrupulatnie odrestaurowany" przez specjalistów którzy upewnili się, że jest on w pełni działający. Za cały proces odpowiadał Coreya Cohen, który jest ekspertem od zabytkowych produktów Apple. Ten konkretny model figuruje w oficjalnym rejestrze Apple-1 z numerem #91... kawał historii trzeba przyznać.

Sprzedany egzemplarz uzyskał ocenę "wyjątkową": mowa to 8/10 punktach. Pochwalony został za doskonały stan, a także niezwykle dobrze widoczne oznaczenia na układach scalonych. Co więcej, komputer posiada oryginalny podręcznik użytkownika z odręcznymi notatkami odnoszącymi się do Steve'a Jobsa, Steve'a Wozniaka i Daniela Kottke'a. Te unikalne elementy dodatkowo podniosły wartość urządzenia.

Na tym jeszcze nie koniec. Więcej unikalnych sprzętów Apple znalazło nowy dom

Mimo że Apple-1 to nie lada gratka, to na tym jeszcze nie koniec. Wspomniałem już, że RR Auction regularnie sprzedaje rozmaite sprzęty i pamiątki od Apple - i tym razem również oferty też było niemało. Nowy dom znalazły takie rzeczy jak własnoręcznie podpisane przez Steve'a Jobsa czeku (za który to szczęśliwi nabywca zapłacił nawet 112 tys. dolarów) czy pierwszy iPhone z 4 GB pamięci - jeszcze zafoliowany. Smartfon poszedł za zawrotną sumę 87 tys. dolarów. Z każdym rokiem takich pamiątek jest coraz mniej, no i przez to osiągają coraz to wyższe kwoty...