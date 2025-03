Czy Apple okłamało swoich użytkowników? Problemy giganta

Premiera iPhone 16 już dawno za nami. Potem były kolejne aktualizacje systemu operacyjnego i tak powoli dotarliśmy do marca 2025. Czegoś jednak tutaj brakuje, ot na przykłąd spełnionych obietnic?

Rzadko to widzimy, ale zaskakująco to Apple gna za konkurencją, nie na odwrót. Sztuczna inteligencja odbija się gigantowi z Cupertino czkawką, a szereg niespełnionych obietnic właśnie zaczyna ciążyć. Prawników firmy czeka jeszcze więcej pracy.

Sąd zadecyduje, czy Apple zwiodło użytkowników na manowce

Apple stanęło w obliczu pozwu zbiorowego oskarżającego firmę o fałszywą reklamę związaną z opóźnieniami we wdrażaniu obiecanych funkcji sztucznej inteligencji w linii iPhonów z numerem 16. Pozew, złożony przez kancelarię Clarkson Law Firm w sądzie okręgowym w San Jose, zarzuca Apple nieuczciwą konkurencję, fałszywą reklamę oraz niedbałe wprowadzenie w błąd.

Powodowie, reprezentowani przez Petera Landshefta i innych właścicieli iPhonów 16, twierdzą, że Apple wykorzystało entuzjazm konsumentów wobec zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji (w wersji Apple nazywanej Apple Intelligence), nie dostarczając jednak oczekiwanej technologii, takiej jak odświeżony, spersonalizowany asystent Siri zdolny do wykonywania złożonych zadań. W marcu Apple ogłosiło opóźnienia w wydaniu tych funkcji AI, co skłoniło do złożenia pozwu.

Sytuacja ta budzi pytania dotyczące zdolności Apple do realizacji obietnic związanych z Apple Intelligence, zwłaszcza w kontekście konkurencji ze strony takich firm jak Google, Meta i Microsoft, które w ogóle się nie zatrzymują i całą moc wkładają w rozwój tej technologii – czy to dobrze, czy źle, to już jest kwestia zupełnie innej rozmowy. W odpowiedzi na te wyzwania, Apple przeprowadziło wewnętrzne zmiany, powierzając nadzór nad AI twórcy Vision Pro, Mike’owi Rockwellowi, zastępując Johna Giannandreę.

Pozew ten zwraca uwagę na ambicje Apple w zakresie AI oraz na potencjalny wpływ opóźnień na wartość rynkową firmy. W obliczu rosnącej konkurencji i oczekiwań konsumentów, Apple stoi przed wyzwaniem sprostania swoim deklaracjom dotyczącym innowacji technologicznych, pokazując jednocześnie, że nawet oni są w stanie popełniać krytyczne błędy.

Źródło: Business Insider