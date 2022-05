Do pracy i po pracy. Fotel gamingowy to wszechstronne rozwiązanie

Niezbędnym elementem kącika gracza i każdego biura bez wątpienia jest fotel. To w nim spędzać będziemy wiele godzin dziennie. Jeśli nie wybierzemy odpowiedniego, nasze plecy po dłuższym czasie przypomną nam, by się nimi zainteresować.

Sprzęt gamingowy to nie tylko to, na czym gramy. Komputer, klawiatura, myszka, głośniki, słuchawki i inne akcesoria są ważne, wiadomo. Gracze mogą znaleźć ogrom sprzętów i akcesoriów przygotowywanych z myślą o nich. Organizując swoje miejsce pracy i kącik rozrywki warto jednak zastanowić się nad jedną z najważniejszych kwestii. Chodzi oczywiście o fotel. I choć z pozoru nic nie stoi na przeszkodzie by siedzieć na taborecie czy fatalnie wyprofilowanym krześle, to… właśnie. Tylko pozory. Po spędzonych tam godzinach nasze plecy dadzą o sobie znać. Kluczowym jest więc dobór odpowiedniego krzesła, a fotel gamingowymi może okazać się strzałem w dziesiątkę. Tym bardziej, że na rynku dostępnych jest tyle różnych modeli, że znajdzie się ten jedyny, trafiający akurat w nasze gusta.

Wybór jest naprawdę duży i jeśli nie interesujemy się tego typu meblami, jego zakup może okazać się trudny. Z pomocą przychodzą nie tylko testy i recenzje dostępne na stronach internetowych i na YouTube. Warto jednak zajrzeć do różnych przeglądów najpopularniejszych foteli na rynku. Sklep RTV EURO AGD przygotował swój własny ranking foteli gamingowych pozwalający poznać najpopularniejsze modele w oparciu o wiele czynników. Ranking ten może pomóc w wyborze tym trudnym wyborze. Tym bardziej, że wyszczególnione są w nim warte uwagi różnice. Każdy z foteli to zestaw różnych dodatków. Pierwsza dziesiątka jest o tyle interesująca, że nie będzie wymagała ogromnych nakładów finansowych - a to one często kojarzone są ze sprzętem gamingowym. A w fotel zainwestować warto - tym bardziej, że to mebel, w którym spędzamy kilka godzin dziennie.

Dobry fotel gamingowy? Można znaleźć takie, który kosztuje mniej niż 500 zł

Przez długi czas fotele gamingowe kojarzone były przede wszystkim z drogimi meblami do domowego kącika dla graczy kosztują ogromne pieniądze. Obecnie znalezienie odpowiedniego modelu wcale nie jest takie trudne - a tym bardziej kosztowne. Na rynku znajdziecie fotele wycenione poniżej 1000 zł. A te niekoniecznie muszą być gorsze wielokrotnie droższa konkurencja. W sklepie RTV EURO AGD znajdziecie ranking foteli gamingowych do 500 zł. A w nim, obecnie, pozycję lidera zajmuje Genesis Nitro 330. Fotel który wyróżnia się przede wszystkim wygodną pianką stanowiącą jego wypełnienie. Samo akcesorium pokryte jest wytrzymałymi materiałami. Oddychającymi, pozwalającym na komfortowe korzystanie z niego w upalne dni. Do tego ergonomiczna budowa, poduszka lędźwiowa z regulacją, miękkie, wygodne podłokietniki i możliwość bujania, co z pewnością docenią zmęczeni długimi godzinami rozrywki i pracy gracze.

Wszechstronne zastosowanie fotela gamingowego

Fotel gamingowy, choć nazwa wskazuje na konkretne zastosowanie, nie jest wcale projektowany wyłącznie z myślą o graczach. Futurystyczny wygląd tego typu mebla, który jest obowiązującym od lat standardem w branży, nie zawsze przypadnie do gustu osobie stawiającej na minimalistyczne rozwiązania. Producenci starają się jak mogą dotrzeć do szerokiego grona odbiorców projektując swoje meble w wyważony, ale i przyciągający uwagę sposób. Fotel gamingowy Diablo może być tego dobrym przykładem. Wystarczy rzucić okiem, by przekonać się, że modele Diablo V-Basic zbliżone są swoim wyglądem do profesjonalnych foteli biurowych, wykorzystywanych zarówno w biurze, jak i w zaciszu własnego domu - także w kąciku gracza. To połączenie smukłej konstrukcji, oryginalnej budowy oraz ciekawego wzornictwa. Zestawienie matowej czerni oraz połyskujących srebrem elementów nadaje fotelowi tradycyjny wygląd wkomponowany w nowoczesne otoczenie.

Fotel gamingowy także dla najmłodszych

Fotele gamingowe to nie tylko meble do dorosłych lub młodzieży. Na rynku znajdziemy wiele modeli stworzonych z myślą o najmłodszych. Sprawdzą się zarówno w czasie nauce, jak i rozrywce w wolnym czasie (jeśli oczywiście pogoda nie sprzyja na aktywność na świeżym powietrzu). Fotele gamingowe dla dzieci to, oprócz ergonomii, przede wszystkim przyciągający uwagę wygląd idealnie wpasowujący się w pokój młodego gracza. Odpowiednio dopasowane do niskiego wzrostu, ze wszystkimi dodatkami, jakie znajdziemy w pełnoprawnych, pełnowymiarowych fotelach i z dodatkami, z których dzieciaki chętnie będą korzystać. Odpowiednie dopasowanie siedziska w parze z odpowiednio wyprofilowanym oparcie zapewnia plecom odpowiednią pozycję i zapobiegnie bólowi podczas długiego siedzenia przy biurku.

Znajdź swój własny fotel. Plecy będą ci wdzięczne

Nie da się ukryć, że dobór fotela gamingowego to kwestia indywidualna i może być czasochłonna. Może okazać się, że pierwszy wybór nie był najlepszy i trzeba poszukać nieco dłużej. Pod uwagę trzeba wziąć wiele kwestii - nie tylko tych związanych z wyglądem samego fotela, ale przede wszystkim jego ergonomii. To przecież siedząc w nim przez długi czas musimy czuć się komfortowo - zarówno gdy zasiadamy do biurka, jak i opuszczając go po kilku godzinach. Praca? Gry? Rozrywka w formie filmów i seriali? Siedząc lub leżąc w wygodnym fotelu wszystkie te czynności będą realizowane dużo lepiej. Pod warunkiem że odpowiednio zadbamy o to, by nasze plecy i przysłowiowe cztery litery były nam później wdzięczne.

Wszystkie fotele gamingowe w ofercie RTV EURO AGD znajdziecie na stronie sklepu.

Wpis powstał przy współpracy z RTV EURO AGD