InMobi - wyjeździj sobie zniżkę na ubezpieczenie

Ubezpieczenia komunikacyjne to temat, z którym musi zmierzyć się każdy posiadacz samochodu osobowego. Zazwyczaj narzekamy, że są za drogie i znacząco zwiększają koszt użytkowania pojazdu. Dlatego często szukamy w sieci najtańszych ofert i sposobów na obniżenie tych kosztów. Okazuje się, że jest na to prosty i pewny sposób, który niesie ze sobą szereg dodatkowych korzyści.

Zniżka za bezpieczną jazdę to już fakt

Obniżyć koszt ubezpieczenia samochodu można na wiele sposobów. Najskuteczniejszym jest bezszkodowa jazda, która owocuje największymi zniżkami na cenę ubezpieczenia. W algorytmach towarzystw ubezpieczeniowych bierze się też pod uwagę szereg innych czynników, jak chociażby wiek kierowcy czy czas przez jaki posiadamy prawo jazdy. Kilka lat temu czytałem, że w przyszłości pod lupę trafi również nasz styl jazdy i wygląda na to, że ten czas wreszcie nadszedł. Skuteczne monitorowanie sposobu jazdy umożliwia dzisiaj smartfon, który posiada praktycznie każdy z nas. I nowoczesne firmy zaczynają z tego faktu korzystać.

Volkswagen Financial Services już od dłuższego czasu oferuje aplikację InMobi, która powstała przy współpracy z popularnym Yanosikiem. Pozwala ona zyskać dodatkową zniżkę na ubezpieczenie w zamian za monitorowanie naszego stylu jazdy. Teraz InMobi zyskało bardzo istotną i przydatną funkcję, jaką jest nawigacja, dzięki czemu aplikacja staje się jeszcze bardziej użyteczna. Aplikacja nie tylko skutecznie poprowadzi nas od punktu A do punktu B, ale przy okazji poinformuje o korkach czy wypadkach. A jak to wszystko działa w praktyce?

InMobi z nawigacją i raportowaniem zdarzeń

Rozpoczęcie korzystania z InMobi jest bajecznie proste. Wystarczy pobrać aplikację ze sklepu Play (Android) lub AppStore (iOS) i zainstalować na swoim smartfonie. Następnie należy zarejestrować nowe konto i podać szczegóły odnośnie swojego samochodu. Można to zrobić w najprostszy możliwy sposób, czyli skanując kod QR w dowodzie rejestracyjnym. W kolejnych krokach trzeba podać, kiedy kończy się nasza obecna polisa (aplikacja przygotuje dla nas ofertę na 30 dni przed jej wygaśnięciem) oraz wyrazić stosowne zgody na otrzymanie rzeczonej oferty. Pomimo, że za aplikację odpowiada Volkswagen Financial Services, to z aplikacji InMobi może korzystać posiadacz samochodu dowolnej marki, nie tylko Volkswagena. Firma przygotuje propozycję ubezpieczenia dla każdego, a już na starcie za sam fakt korzystania z aplikacji, dostaniemy 5% zniżki na pakiet OC/AC/NNW i Assistance.

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji warto poświęcić jeszcze dwie minuty na jej konfigurację. Teraz, gdy do dyspozycji mamy nawigację bazującą na danych dostarczanych przez Yanosika, wybór opcji jest bardzo szeroki. Poza planowaniem trasy, nawigacja InMobi może nas informować o szeregu zagrożeń i zdarzeń na drogach. Począwszy od wypadków i prac drogowych, przez fotoradary i patrole policji, a na odcinkowych pomiarach prędkości kończąc. InMobi może działać w tle i w ten sposób również monitorować nasz styl jazdy i pozwolić uzyskać zniżkę na ubezpieczenie. Biorąc jednak pod uwagę możliwości samej nawigacji, z powodzeniem można z niej korzystać zamiast map Google czy Apple.

Korzyści za przepisową jazdę

Największe korzyści przyniesie nam bezpieczna i płynna jazda. InMobi już w pierwszych krokach zachęca, aby doskonalić swój styl jazdy i zgarnąć dodatkową zniżkę na ubezpieczenie, która może wynosić nawet 20%. To wartość dodatkowa, niezależna od tego, jaką zniżkę dostaniemy np. za bezszkodową jazdę. 20% to całkiem sporo, a biorąc pod uwagę koszt całego ubezpieczenia, może się to przełożyć nawet na kilkaset złotych oszczędności. Warto sięgnąć po taki bonus, szczególnie patrząc na dzisiejsze ceny paliw na stacjach benzynowych.

Co pewnie nie mniej ważne dla klientów, polisę można wykupić zdalnie, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek biurze czy u agenta. Cały proces odbywa się online, płatności można dokonać wygodnie BLIKiem, przelewem lub kartą kredytową, a dokumenty otrzymamy na podany adres poczty elektronicznej.

Jak się jeździ z aplikacją InMobi?

Nawigacja w InMobi spisuje się bardzo dobrze. Wyszukiwanie adresów jest bardzo dokładne, a wyliczanie trasy nie trwa długo. Po kilku sekundach mamy już gotowy plan podróży, który pokazuje dystans, jaki mamy do pokonania i przewiduje czas potrzebny na jego przejechanie. Aplikacja bierze pod uwagę szereg czynników, w tym natężenie ruchu, dzięki czemu szacunki są bardzo dokładne. Na głównym ekranie mamy też najpotrzebniejsze informacje, czyli przede wszystkim swoją pozycję, ale również ograniczenie prędkości na danym odcinku, prędkość swojego pojazdu oraz najbliższe zagrożenia. W razie potrzeby możemy także sami zgłosić zdarzenie na drodze, aby ostrzec innych kierowców korzystających z InMobi oraz Yanosika.

Osiąganie korzyści w zamian za jazdę zgodnie z przepisami sprawia, że korzystając z InMobi podświadomie staramy się, aby nasz styl jazdy został oceniony jak najlepiej. Niesie to ze sobą szereg korzyści, jak chociażby mniejsze zużycie paliwa. Dzięki dobrze widocznym ograniczeniom prędkości na danym odcinku jesteśmy też nomen omen ubezpieczeni od płacenia wysokich mandatów. Aktualny taryfikator jest bezlitosny i chwila zapomnienia może słono kosztować. Owszem, nawigacja ostrzeże nas o patrolu na drodze, ale nigdy nie wiadomo czy ktoś już zauważył ten nieoznakowany radiowóz jadący za nami i wysłał zgłoszenie ;-).

Pod względem nawigacji nie można mieć większych uwag do tego, jak działa InMobi. A jak jest pod względem oceny naszej jazdy? Aby zyskać zniżkę na ubezpieczenie musimy wykonać z InMobi odpowiednią ilość tras. Pojedyncza trasa nie może być krótsza niż 2 km.

Aplikacja ocenia naszą jazdę pod wieloma aspektami, przez tak oczywiste jak respektowanie ograniczeń prędkości, a na ocenie przyspieszeń i hamowań kończąc. Gwałtowne manewry obniżają ocenę, ale jak widać na załączonym obrazku, InMobi daje szansę się nam poprawiać. Na mapie zaznaczone zostało miejsce, w którym zbyt gwałtownie wcisnąłem pedał przyspieszenia i dzięki temu wiem, w jakiej sytuacji miało to miejsce. Nie jest to jednak czynnik dyskwalifikujący, bo ogólna ocena nadal jest bardzo wysoka i dostałem złoty puchar. Mój rekord to wynik 7,7 na krótkiej trasie po mieście, więc pewnie jest jeszcze małe pole do poprawy.

Jeśli zatem również chcesz zawalczyć o dodatkową zniżkę na ubezpieczenie komunikacyjne, to polecam zapoznać się z możliwościami aplikacji InMobi. Używając InMobi, korzystasz po drodze.

Artykuł powstał przy współpracy z marką InMobi.