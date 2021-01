Podróbki Samsung Galaxy S21 już dostępne. Na kilka dni przed oficjalną zapowiedzią flagowców

Jak widać — modele te bazują na dotychczasowych przeciekach. Identyczne obudowy jak na teaserach i renderach/fotografiach, które trafiły do sieci kilka tygodni temu. Jestem bardzo ciekawy czy w podróbkach udało się też skopiować całą resztę: układy, ekrany, wsparcie dla rysika S Pen i całą resztę, która ma przyciągnąć użytkowników do zakupu najnowszych flagowców.

To co się dzieje na tamtejszym rynku od lat pozostaje dla mnie zagadką — ale jak widać, da się. I znając życie: nawet podrabiane wersje najnowszych flagowców Samsunga znajdą swoje grono miłośników. Najlepszym zwrotem akcji w całej tej zabawie byłoby jednak to, gdyby dotychczasowe informacje związane z wyglądem najnowszej linii smartfonów Samsunga się nie potwierdziły. Wówczas widoczne na zdjęciach Galaxy S21 Ultra i Galaxy S21 Plus byłyby najbardziej wyjątkowymi sprzętami, a ich właściciele mieliby powody do radości. Chociaż po całym natłoku informacji – taki obrót zdarzeń jest bardzo mało prawdopodobny…

Źródło