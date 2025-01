Szalony fotel biurowy, który zachwyci tłumy. Czegoś takiego jeszcze nie było!

Oferty akcesoriów dla graczy z każdym rokiem stają się coraz bardziej... szalone. Od lat obserwujemy jak gamingowe krzesła, klawiatury, myszki, okulary, a nawet... maseczki ochronne -- mienią się blaskiem diod LED. Ale jeżeli myśleliście że oświetlenie to wszystko, co producenci mają do powiedzenia, to... nic z tych rzeczy. Na targach CES Razer zaprezentował swój nowy fotel gamingowy. I to taki, jakiego jeszcze nie było.

Reklama

Razer prezentuje fotel dla graczy z wbudowanym chłodzeniem i... ogrzewaniem

Razer i ich Project Arielle to (na tę chwilę koncept) fotela dla graczy, który będzie miał zintegrowany system chłodzenia i podgrzewania. Użytkownicy będą mogli przełączać się między trzema szybkościami wiatraków, co ma pozwolić do obniżenia odczuwanej temperatury od dwóch, do nawet pięciu stopni, Celsjusza w suchym środowisku. Jeżeli zaś chodzi o ogrzewanie - tutaj mowa jest o nawiewie ciepłym powietrzem o temperaturze nawet 30 stopni Celsjusza. Co istotne: cały ten system ma działać wyjątkowo cicho, a sterowanie całością dostępne jest w panelu przy oparciu.

Brzmi to dość... kosmicznie - ale też ciekawie. Niestety, na dotychczasowych materiałach prasowych nie zaprezentowano w jaki sposób fotel jest zasilany. Czy ma wbudowaną baterię, czy wymagać będzie stałego dostępu do prądu. Nie zmienia to jednak faktu, że nie zdziwię się ani trochę, jeżeli nowy fotel zaprezentowany przez Razer stanie się hitem sprzedaży. Póki co to jednak wstępna faza projektu - producent nic nie mówi jeszcze ani na temat jego potencjalnej daty premiery, ani tego, ile przyjdzie nam za tę przyjemność zapłacić. Biorąc jednak pod uwagę to, że to po prostu naszpikowany technologiami wariant ich fotela Razer Fujin Pro który kosztuje ponad 4000 złotych -- można spodziewać się, że słono przyjdzie nam za niego zapłacić.