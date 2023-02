Z sługi Twój e-PIT każdego roku korzysta coraz więcej podatników, jednak tradycyjną stało się to, że w dzień uruchomienia sytemu rocznego rozliczenia z podatkiem PIT, osoby, którym zależy na jak najszybszym załatwieniem tematu, musiały uzbroić się w cierpliwość. Już w nocy 15 lutego pojawiły się utrudnienia w działaniu e-Urzędu Skarbowego. Część użytkowników miała mieć kłopot z zalogowaniem się lub korzystaniem z usług. Zespół IT szybko wkroczył do akcji i starał się rozwiązać problemy ograniczające dostęp do platformy. Na kolejne problemy nie trzeba było długo czekać - jednak tym razem nie wystąpiły one ze względu na spore zainteresowanie podatników chcących szybko rozliczyć swoje PIT-y. Problemy z działaniem serwisu podatki.gov.pl, jak informują m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, to efekt przeprowadzonego przez stronę rosyjską ataku typu DDoS.

O tym, że system sprawia problemy informowali sami użytkownicy zgłaszający awarię do serwisu Downdetector. Pierwsze doniesienia o utrudnieniach z dostępem do podatki.gov.pl pojawiły się przed godziną 7 rano i trwały do ok. 8:30. W międzyczasie rozgrzała się dyskusja na Twitterze, w której wzięli m.in. politycy opozycji i koalicji rządzącej. Jedni pytali o przyczyny awarii i dociekali m.in. czy systemy informatyczne odpowiedzialne za działanie podatki.gov.pl działają w oparciu o stare rozwiązania. Pytał o to poseł Polski2050, Michał Gramatyka.

Strona podatki.gov.pl nie działała. Atak hakerów powiązanych z Rosją

Choć jego wpis na Twitterze już zniknął, zawierał on zrzuty ekranu z prowadzonej wymiany zdań między Internautami zastanawiającymi się nad wykorzystywaniem Python 2.7, dla którego wsparcie od strony bezpieczeństwa zakończyło się w 2020 r. Pan poseł zaktualizował jednak swój wpis i odnosi się on teraz do systemu PIT w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej:

Nie da się jednak ukryć, że problemy z dostępem do podatki.gov.pl były, co potwierdza Janusz Cieszyński, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa:

Jak informuje m.in. RMF 24, w ostatnich dniach w rosyjskich mediach społecznościowych i komunikatorach znaleźć można było sygnały i wpisy nawołujące do przeprowadzenia "ataków hakerskich" na polskie strony i serwisy rządowe. I najwyraźniej się to udało. Choć w tym przypadku mieliśmy do czynienia wyłącznie z atakiem typu DDoS polegającym na równoczesnym wchodzeniu na stronę z wielu miejsc jednocześnie i doprowadzeniu do jej całkowitego "przeciążenia", co skutkuje problemami z wejściem i wygodnym korzystaniem.

Jak informują przedstawiciele Ministerstwa Finansów, hakerom udało się co najwyżej skutecznie utrudnić dostęp do podatki.gov.pl jednak nie dostali się do żadnych danych wrażliwych - w tym do informacji podatkowych obywateli. "Jedynym ich sukcesem jest przeciążenie i zablokowanie strony" - cytuje RMF 24. Informatykom z Ministerstwa udało się już przywrócić działanie strony, więc wszystko powinno działać, jak należy. Widać to m.in. na stronach Downdetector, na których liczba zgłoszeń dotyczących witryny podatki.gov.pl gwałtowanie spadła przed godziną 9.