Jeden z dokumentów przekazanych przez KNF, od ESMA, EBA i EIOPA - Europejskich Urzędów Nadzoru dotyczy kryptowalut i kryptoaktywów. Możemy w nim przeczytać, że są to rzeczy które mogą wprowadzać w błąd, a także doprowadzić do utraty środków:

Konsumenci kupujący kryptoaktywa są narażeni na wysokie ryzyko utraty wszystkich zainwestowanych pieniędzy. Konsumenci powinni zdawać sobie sprawę z zagrożeń związanych z reklamami wprowadzającymi w błąd, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych i influencerów. Konsumenci powinni zachować szczególną ostrożność w przypadku obietnic szybkich lub wysokich zysków, zwłaszcza obietnic, które wydają się zbyt korzystne, by mogły być prawdziwe.

Źródło: KNF

Cała na biało wchodzi teraz Poczta Polska, która chce stworzyć społeczność filatelistyczną w ramach NFT. No, powiem że mnie grubo zatkało. Czegoś takiego się nie spodziewałem. Na specjalnej stronie Poczty Polskiej, możliwe będzie zakupienie kryptoznaczka, który ma być czymś w rodzaju znaczka... tyle, że w formacie NFT. Jak pisze rzecznik Poczty Polskiej, Daniel Witkowski:

Świetnie. Tyle, że ludzie już teraz na Twitterze robią sobie żarty z tego kroku. Nie jest to odczytywane dobrze i nie będzie - ludzie nie wierzą na razie w kryptoinstrumenty. Również dlatego, że z ich udziałem pojawiało się sporo dziwnych scamów, które nie robią im dobrego PR-u. No, po prostu nie da się tego inaczej rozwiązać.

Poczta Polska wpędziła się samodzielnie w pułapkę, z której będzie trudno wyjść. Najwyżej za jakiś czas zajrzymy do tego projektu, a ten będzie stał odłogiem. I to będzie wszystko. Chciałbym kibicować, ale tu pojawia się więcej znaków zapytania, niż realnych zalet.

Już dziś, tj. 18 października Poczta Polska uruchamia specjalną stronę internetową: nft.poczta-polska.pl., gdzie będziemy przedstawiać ofertę w zakresie cyfrowego kolekcjonerstwa. Pierwszych 1558 klientów, którzy zapiszą się na newsletter otrzyma Talara Filatelistycznego „August”. Emisja kryptoznaczków „Polska w kosmosie” jest zaplanowana na I kwartał 2023 roku. To prekursorskie kryptoprodukty filatelistyczne Spółki stawiającej na cyfryzację. Koncept wydania pierwszego polskiego kryptoznaczka to efekt połączenia zamiłowania do filatelistyki i nowoczesnych technologii. Każdy z czterech rodzajów kryptoznaczka składa się z dwóch elementów: tradycyjnego znaczka pocztowego oraz części cyfrowej reprezentowanej przez unikalne tokeny NFT w sieci Polygon w standardzie ERC1155.