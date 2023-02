Teraz POCO pokazało dwa modele które znów nie są flagowe, ale mimo wszystko warto się nimi zainteresować. Bo tym razem mają to czego nie widzieliśmy w tej marce od dłuższego czasu – dobry stosunek ceny do jakości. To godne podkreślenia, aktualnie firmy raczej podnoszą ceny i za kwoty w których jakiś czas temu mogliśmy kupić dobrego średniaka, dziś możemy dostać co najwyżej lepszego budżetowca…

Jak to wygląda w przypadku POCO?

Za model 30 8/256GB trzeba zapłacić 1799 zł. Ale jeśli ktoś zdecyduje się na jego zakup do 8 lutego, może oszczędzić 200 zł. POCO X5 5G, 8/256GB będzie kosztował 1599 zł ale znów, zamawiając go do 8.02. zapłacimy 200 zł mniej.

Oba smartfony jak już pisałem mają bardzo obiecującą specyfikację. Zacznijmy od modelu droższego.

POCO X5 Pro 5G

Napędza go udany procesor ze średniej półki, Snapdragon 778G produkowany w 6 nm technologii przez tajwański TSMC. Jak zwraca uwagę POCO, osiągnął on wynik 5450932 punktów w benchmarku AnTuTu. A to lepszy rezultat od uzyskanego przez nowo wydany, konkurencyjny chipset MediaTek Dimensity 1080. Ma on zapewnić płynną pracę urządzenia, zwłaszcza że:

wszystkie parametry POCO X5 Pro 5G zostały zoptymalizowane, aby poprawić wydajność: procesor obrazu (ISP) ma zdolność przetwarzania 2 gigapikseli na sekundę, a wspierany przez algorytmy sztucznej inteligencji chipset o wydajności do 12 TOPS3 sprawia, że aparat działa jeszcze płynniej.

Obiecująco zapowiada się też wyświetlacz. To 6,7-calowy Flow AMOLED z odświeżaniem do 120 Hz. Ma on funkcję przyciemniania ekranu 1920Hz PWM, która chroni wzrok podczas czytania i pracy w słabym świetle, na przykład późno w nocy.

Do tego dostajemy zestaw aparatów z głównym obiektywem 108 MP i możliwością nagrywania filmów w 4K. Jest też 8 MP szeroki kąt, 2 MP makro (niestety) i 16 MP selfie. Bateria ma 5000 mAh pojemności, naładujemy ją 67 W ładowarką.

Smartfon jest dostępny w 3 kolorach: czarnym, niebieskim i żółtym.

POCO X5 5G

Tańsze urządzenie również dysponuje atrakcyjną jak na swoją cenę specyfikacją. Dostajemy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i ze 120 Hz odświeżaniem. Jest niezły procesor Snapdragon 695 z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Jest bateria 5000 mAh z 33W ładowaniem i ładowarką w zestawie. I jest przyzwoity zestaw aparatów z 48 MP obiektywem głównym, 8 MP szeroki kątem oraz 13 MP selfie.

Jak informuje producent, wysyłka zamówionych do 8 lutego egzemplarzy rozpocznie się 15 lutego.

Na papierze oba modele wyglądają bardzo interesująco. Mamy nadzieję że wkrótce otrzymamy urządzenia do testów i będziemy mogli napisać jak spisują się podczas codziennego używania.

Specyfikacje