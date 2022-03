POCO X4 Pro i M4 Pro w Polsce - ceny są świetne!

Telefony z przedziału 1000-1500 zł są dla mnie zawsze najbardziej interesujące, ponieważ to właśnie w tej półce cenowej trwa najbardziej zajadła walka o to, by dać jak najwięcej za jak najmniej. Świetnym przykładem tego jest marka Xiaomi, która zbudowała swoją potęgę właśnie na agresywnie niskich cenach. Z czasem seria "mi" zaczęła jednak iść w kierunku flagowców, więc segment ten przejęło Redmi na spółkę z POCO, przy czym ta druga rodzina modeli wypuszczała znacznie mniej wariantów, ale jeżeli już wypuszczała, to były to zazwyczaj konstrukcje bardzo charakterystyczne jak chociażby F1 czy niedawny F3. Teraz w Polsce pojawiły się kolejne dwa smartfony. Znamy ich ceny.

POCO X4 PRO - specyfikacja i cena

6,7 calowy wyświetlacz AMOLED, 1080 x 2400 pikseli, 120 Hz, 395 ppi, HDR 10, Gorilla Glass 5

układ Snapdragon 695, grafika Adreno 619,

6/8 GB RAM,

128/256 GB pamięci wbudowanej, UFS2.2

gniazdo karty microSD, głośniki stereo, IP53

Android 11, MIUI 13

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.1, A-GPS, GLONASS, GALILEO, NFC, 5G

USB-C, czytnik linii papilarnych z boku, gniazdo słuchawkowe

aparaty z tyłu: 108 MPix, f/1.9 PDAF, 8 Mpix, f/2.2, (szeroki kąt), 2 Mpix, f/2.4, (głębia),

aparat z przodu: 16 Mpix, f/2.2,

bateria 5000 mAh, ładowanie 67 W,

wymiary: 164.2 x 76.1 x 8.1 mm

waga: 205 g

cena: (6/128) 1499 [1199 flash sale]/ (8/256) 1699 [1399 flash sale]

POCO M4 PRO - specyfikacja i cena

6,5 calowy wyświetlacz AMOLED, 1080 x 2400 pikseli, 90 Hz, 309 ppi, , Gorilla Glass 3

układ Mediatek Helio G96, grafika Mediatek Helio G96,

6/8 GB RAM,

128/256 GB pamięci wbudowanej, UFS2.2

gniazdo karty microSD, głośniki stereo, IP53

Android 11, MIUI 13

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.1, A-GPS, GLONASS, GALILEO, NFC, Projektor podczerwieni

USB-C, czytnik linii papilarnych z boku, gniazdo słuchawkowe

aparaty z tyłu: 64 Mpix, f/1.8 PDAF, 8 Mpix, f/2.2, (szeroki kąt), 2 Mpix, f/2.4, (głębia),

aparat z przodu: 16 Mpix, f/2.2,

bateria 5000 mAh, ładowanie 33 W,

wymiary: 159.9 x 73.9 x 8.1 mm

waga: 179.5 g

cena: (6/128) 1099 [799 flash sale]/ (8/256) 1299 [999 flash sale]

Czy warto zainteresować się POCO M4 PRO i X4 PRO?

Trzeba przyznać, że propozycja przedstawiona przez POCO, szczególnie w cenach z flash sale po prostu zmiata w tym momencie większość konkurencji w tej półce cenowej. 8 GB pamięci RAM, głośniki stereo, 108 Mpix, Snap 695 i świetnie zapowaidający się ekran AMPOLED za 1400 zł muszą robić wrażenie. Dla mnie topowy model POCO X4 byłby tym, którym zdecydowanie zainteresowałbym się najbardziej. Trochę dziwi fakt, że pomimo, iż od premiery Androida 12 mineło już trochę czasu, modele wychodzą na rynek z 11. Nie jest to jednak nic, czego aktualizacja nie byłaby w stanie naprawić.