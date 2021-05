Po co POCO M3 Pro 5G? „Nowy” smartfon Xiaomi trafia do sprzedaży

Dzisiejsza światowa premiera Xiaomi to POCO M3 Pro 5G za nami. To najnowszy przedstawiciel jednej z młodszych marek chińskiego producenta. POCO w założeniu ma oferować całkiem dobre urządzenia mobilne sprzedawane w przystępnej cenie. Pod koniec ubiegłego roku do sklepów trafił smartfon POCO M3. Choć nie wyróżniał się specjalnie na tle konkurencji, nie przeszkadzało mu to w przyciągnięciu uwagi tych, którzy za telefon z mocną baterią i unikatowym wyglądem nie chcą płacić majątku — smartfon obecnie można kupić w promocjach za mniej niż 600 zł. Po premierze POCO X3 Pro przyszła pora na kolejny model z Pro w nazwie. A jest nim POCO M3 Pro 5G.

POCO M3 Pro 5G — specyfikacja techniczna

6,5 calowy wyświetlacz IPS LCD, 1080 x 2400 pikseli, 405 ppi, 90 Hz

układ MediaTek Dimensity 7005G, grafika Mali-G57 MC2

4/6 GB RAM

64/128 GB pamięci wbudowanej UFS 2.2

5G dual SIM, slot kart microSDXC z możliwością rozszerzenia pamięci wewnętrznej do 1 TB

Android 11 z nakładką MIUI 12

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, LTE, NFC, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, 5G,

USB C, złącze mini-jack 3,5 mm, czytnik linii papilarnych z boku

aparaty z tyłu: 48 Mpix, f/1.8, 26 mm (szeroki), 1/2,0″, 0,8 µm, PDAF, 2 Mpix, f/2.4, (makro), 2 Mpix, f/2.4, (głębia)

aparat z przodu: 8 Mpix, f/2.1

bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 18 W

wymiary: 161,8 x 75,3 x 8,9 mm

waga: 190 gramów

Brzmi znajomo? Specyfikacja POCO M3 Pro 5G do złudzenia przypomina to, co znajdziecie w nie tak dawno zaprezentowanym Xiaomi Redmi Note 10 5G. Idąc dalej — niemal ta sama konfiguracja podzespołów trafiła do opisywanego przez nas w zeszłym tygodniu realme 8 5G. Oczywiście, w porównaniu z tym ostatnim modelem, oba smartfony różnią się wyglądem i systemem, ale posiadają niemal identyczne wnętrzności.

POCO M3 Pro 5G — cena i dostępność







Czym więc Xiaomi będzie chciało powalczyć o klienta? Na korzyść POCO ma przemawiać cena. Na prezentacji potwierdzono, że na europejskich rynkach za model 4/64 GB trzeba będzie zapłacić 179 € (ok. 808 zł). W przedsprzedaży będzie to 159 € (ok. 718 zł). Natomiast za wersję 6/128 GB będzie to odpowiednio 199 € (ok. 899 zł) i 179 € (ok. 808 zł). Podczas dzisiejszej konferencji nie potwierdzono polskich cen, ale już wczoraj serwis GSMONLINE.PL podał, że całkowita cena telefonu w wersji 4/64 GB w sieci Plus wynosić będzie 1008,97 zł, co wskazywać ma na cenę w wolnej sprzedaży na poziomie ok. 999 zł. Patrząc jednak na ceny w euro, końcowa kwota może okazać się jeszcze niższa. W sklepach dostępne będą trzy wersje kolorystyczne: czarny, niebieski oraz żółty. W pudełku, oprócz samego telefonu, znajdziecie 22,5 W ładowarkę, przewód USB-C, przezroczyste etui, skróconą instrukcję, igłę do tacki na kartę SIM i komplet naklejek. Oba warianty będą dostępne do kupienia od 20 maja za pośrednictwem oficjalnych kanałów.

Na kilka godzin przed oficjalną prezentacja POCO M3 Pro 5G w sieci pojawiły się pierwsze filmiki prezentujące telefon z bliższej perspektywy. Na jednym z nich sprawdzicie zawartość pudełka, pierwsze uruchomienie i wstępną konfigurację wraz z wyświetlonymi informacjami technicznymi o konkretnym modelu (na załączonym wideo jest to wersja z 6 GB pamięci RAM).